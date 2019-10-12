Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعرف على كل مواجهات دوري القسم الثالث

السبت 12/أكتوبر/2019 - 12:40 م
جولدى أرشيفية
جولدى أرشيفية
Advertisements
عبدالله هشام
تنطلق اليوم منافسات الجولة الاولى من مسابقة دوري القسم الثالث في جميع المناطق بجمهورية مصر العربية.

وتقرر بدء موسم 2019-2020 لدوري القسم الثالث اليوم السبت 12 أكتوبر 2019 على أن ينتهي بحد أقصى منتصف شهر أبريل 2020، ومراعاة انتهاء الدور الأول قبل بداية شهر يناير 2020 وبدء الدور الثاني في منتصف يناير 2020.

وجاءت المواجهات كالتالي :

المجموعة الأولى
تحرير أسوان × ج دراو
كيما × ابو الريش
التعدين × ش الزهراء
الهلال × المدينة المنورة
ش ادفو × وادى النيل
الأقصر × شبان اسنا

المجموعة الثانية
أهلى المنشأة × نجوع مازن
البدارى × قفط
مكة المكرمة × قنا
شبان المراغة × المراغة
ش سوهاج × قوص
ش البلينا × اخميم

المجموعة الثالثة
أبوتيج × ش الخارجة
بنى مزار × ش ناصر ملوى
أسمنت أسيوط × القوصية
الوليدية × ش القيس
ملوى × ش سمالوط
الهنداو × ناصر الفكرية

المجموعة الرابعة
عاملين غارب × أبوكساة
الواسطى× ش الفيوم
ناصر بنى سويف × ش ابشواى
ش إطسا × ش ببا
سنورس × سمسطا
مطرطارس × رأس غارب
ش طامية باى

المجموعة الخامسة
الدخان × الإتصالات
حلوان العام × جولدى
شباب البدرشين × جينيس
شباب الصف × شباب أبو النمرس
شباب بشتيل × القومى
العياط × المعادى
الصيد × 6 أكتوبر

المجموعة السادسة
بنها × الشمس
السكة × شبان طوخ
العبور × بهتيم
التأمين × الشرطة
الأميرية × ألماظة
الغابة × المرج
سراى القبة × شباب بطا
البلاستيك باى

المجموعة السابعة
أبو صوير × بورفؤاد
رأس البر × النوبة
بلدية الاسماعيلية × سماد السويس
كهرباء اسماعيلية × بورتو
الشهداء × ش ابو شحاته
غزل السويس × غزل دمياط
ميت الخولى × دمياط

المجموعة الثامنة
دسوق × الزعفران
سيدى سالم × الحامول
صيد المحلة × سمنود
كفرالشيخ × عثماسون
سبورتنج كاستل × بلطيم
مطوبس × ح بسيون
ش الحنفى × شباس الشهداء

المجموعة التاسعة
شربين × ش الأمير
نبروة × مياه الدقهلية
شيكو × المطرية
بلقاس × المنزلة
شبان بدواى × ك طلخا
بنى عبيد × ميجا سبورت
منية سمنود × عمال المنصورة

المجموعة العاشرة
غ شبين × ديرب نجم
أبو حماد × ش تلا
ش ديرب نجم × الشرقية
عرب الرمل × ميت خلف
فاقوس × دقادوس
أبو كبير × سرس الليان
ميت خاقان × بلبيس

المجموعة ١١
ش القبارى × نهضة العامرية
ش العبور × ش بولين
ش المعمورة × مياه البحيرة
ش كوم حمادة × رشيد
بدر × غ كفر الدوار
البترول × الترام
كوم حمادة × سبورتنج
ايتاى البارود × حوش عيسى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر خريطة توزيع مراكز المبادرة الرئاسية للفحص والكشف عن الأطفال ضعاف السمع

جدول مباريات الجولة الأولى بمجموعة أسيوط في القسم الثالث

ترشيحاتنا

حكم قول "سيدنا" في صيغة الجزء الثاني من التشهد ..فيديو

نيسان نافارا 2020 تحصل على نسخة جديدة كليا .. صور

علي جمعة يحذر من وضع شيء واحد في الكفن ودفنه مع الميت بالقبر

شريف إكرامي يدافع عن ابن أحمد شوبير .. فيديو

بعد التحرش به .. ماذا يعني ظهور القرش الحوتي في مياه البحر الأحمر؟

غول الإعلام راجعة.. ريهام سعيد تهنئ لميس الحديدي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. أسعار صادمة لإطلالات النجمات..يسرا وإليسا وسميرة سعيد الأبرز

بـ مكياج وملابس سوداء.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

للمرة الثانية.. سمكة قرش تثير ذعر السعوديين على شاطئ القنفذة.. صور