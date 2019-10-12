تعرف على كل مواجهات دوري القسم الثالث

تنطلق اليوم منافسات الجولة الاولى من مسابقة دوري القسم الثالث في جميع المناطق بجمهورية مصر العربية.



وتقرر بدء موسم 2019-2020 لدوري القسم الثالث اليوم السبت 12 أكتوبر 2019 على أن ينتهي بحد أقصى منتصف شهر أبريل 2020، ومراعاة انتهاء الدور الأول قبل بداية شهر يناير 2020 وبدء الدور الثاني في منتصف يناير 2020.



وجاءت المواجهات كالتالي :



المجموعة الأولى

تحرير أسوان × ج دراو

كيما × ابو الريش

التعدين × ش الزهراء

الهلال × المدينة المنورة

ش ادفو × وادى النيل

الأقصر × شبان اسنا



المجموعة الثانية

أهلى المنشأة × نجوع مازن

البدارى × قفط

مكة المكرمة × قنا

شبان المراغة × المراغة

ش سوهاج × قوص

ش البلينا × اخميم



المجموعة الثالثة

أبوتيج × ش الخارجة

بنى مزار × ش ناصر ملوى

أسمنت أسيوط × القوصية

الوليدية × ش القيس

ملوى × ش سمالوط

الهنداو × ناصر الفكرية



المجموعة الرابعة

عاملين غارب × أبوكساة

الواسطى× ش الفيوم

ناصر بنى سويف × ش ابشواى

ش إطسا × ش ببا

سنورس × سمسطا

مطرطارس × رأس غارب

ش طامية باى



المجموعة الخامسة

الدخان × الإتصالات

حلوان العام × جولدى

شباب البدرشين × جينيس

شباب الصف × شباب أبو النمرس

شباب بشتيل × القومى

العياط × المعادى

الصيد × 6 أكتوبر



المجموعة السادسة

بنها × الشمس

السكة × شبان طوخ

العبور × بهتيم

التأمين × الشرطة

الأميرية × ألماظة

الغابة × المرج

سراى القبة × شباب بطا

البلاستيك باى



المجموعة السابعة

أبو صوير × بورفؤاد

رأس البر × النوبة

بلدية الاسماعيلية × سماد السويس

كهرباء اسماعيلية × بورتو

الشهداء × ش ابو شحاته

غزل السويس × غزل دمياط

ميت الخولى × دمياط



المجموعة الثامنة

دسوق × الزعفران

سيدى سالم × الحامول

صيد المحلة × سمنود

كفرالشيخ × عثماسون

سبورتنج كاستل × بلطيم

مطوبس × ح بسيون

ش الحنفى × شباس الشهداء



المجموعة التاسعة

شربين × ش الأمير

نبروة × مياه الدقهلية

شيكو × المطرية

بلقاس × المنزلة

شبان بدواى × ك طلخا

بنى عبيد × ميجا سبورت

منية سمنود × عمال المنصورة



المجموعة العاشرة

غ شبين × ديرب نجم

أبو حماد × ش تلا

ش ديرب نجم × الشرقية

عرب الرمل × ميت خلف

فاقوس × دقادوس

أبو كبير × سرس الليان

ميت خاقان × بلبيس



المجموعة ١١

ش القبارى × نهضة العامرية

ش العبور × ش بولين

ش المعمورة × مياه البحيرة

ش كوم حمادة × رشيد

بدر × غ كفر الدوار

البترول × الترام

كوم حمادة × سبورتنج

ايتاى البارود × حوش عيسى