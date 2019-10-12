مؤشرات نتائج انتخابات نقابة الأطباء .. حسين خيري يكتسح مقعد النقيب .. والاستقلال تسيطر على المجلس

أظهرت نتائج فرز أصوات انتخابات التجديد النصفي للأطباء، المؤشرات الأولية على مستوى الجمهورية، بفوز الدكتور حسين خيرى بمقعد النقيب العام، بفارق 2000 صوت عن أول منافسيه، حيث حصل الدكتور حسين خيرى، على 5788 صوتا، والدكتور أسامة عبد الحى حصل على 3767 صوتا، والدكتور جمال شعبان حصل على 2241 صوتا.





انتخابات نقابة الأطباء 2019





وأوضحت النتائج، فوز الدكتور إيهاب الطاهر، والدكتور رشوان شعبان، والدكتور ابراهيم الزيات بمقاعد فوق السن، لعضوية مجلس النقابة العامة للأطباء.





وأشارت المؤشرات الأولية ، عن فوز كل من: الدكتور أحمد السيد، والدكتور محمود عرفة، بمقاعد تحت السن لعضوية مجلس النقابة العامة، وبذلك تكتسح قائمة الاستقلال أغلب مقاعد النقابة العامة بقيادة الدكتور حسين خيرى، وتحتفظ القائمة بأغلبية الأصوات والمقاعد بمجلس النقابة العامة.





المؤشرات الأولية لانتخابات نقابة الأطباء





وأوضحت المؤشرات الأولية أن عدد الذين الأطباء الذين شاركوا بالانتخابات حوالى 15 ألف طبيب بنسبة إقبال تصل إلى 10٪ من الأطباء المُسجلين بالنقابة، حيث بلغ إجمالى عدد الأطباء الذين أدلوا بأصواتهم فى محافظة القاهرة حوالى 2000 طبيب، والدقهلية نحو 1200، والقليوبية 800 طبيب، وكفر الشيخ نحو 328 طبيبا ، والغربية 650 طبيبا، والمنوفية نحو 420 طبيبا، والشرقية نحو 500 طبيب، و نحو 280 طبيبا، والإسكندرية نحو 625 طبيبا، ومطروح 65 طبيبا، والمنيا نحو 840 طبيبا، وسوهاج 700 طبيب، والبحيرة 565 طبيبا، والجيزة 1000 طبيب.





وتعلن النتائج الرسمية للانتخابات الاثنين القادم بمؤتمر صحفي في تمام الساعة 12 ظهرا.





16 مرشح على مقعد النقيب في انتخابات الأطباء





واجريت انتخابات الأطباء على مقعد النقيب، بالإضافة لـ 12 مقعدا بينها 6 مقاعد على مستوى الجمهورية منها 3 فوق السن، و3 تحت السن)، و6 مقاعد على مستوى المناطق الجغرافية.





وبالنسبة للفرعيات تجري على 4 مقاعد (2 فوق السن، و2 تحت السن)، بالإضافة إلى النقيب الفرعي، عدا نقابة أطباء القاهرة، والتي يتم المنافسة فيها على 8 مقاعد، بالإضافة للنقيب الفرعي، والإسكندرية ويتنافس المرشحون فيها على 6 مقاعد، والنقيب الفرعي.





200 ألف طبيب يشارك في انتخابات الأطباء





وتشتد المنافسة بانتخابات الأطباء، بين 16 مرشحا على مقعد النقيب و76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة، و74 مرشحا على مقعد نقيب فرعية.



