بورتوهليوبوليس أول كمبوند سكني متكامل من عامر جروب في قلب مصر الجديدة

ويتميز موقع المشروع بعبقرية المكان والذي يجعل قاطنيه في أقرب نقاط المواقع الإستراتيجية ويعتبر أول كومباوند سكني متميز في قلب مصر الجديدة" وهو مشروع متكامل على مساحة ارض 27 الف متر ويجمع بين المساحات السكنية الرائعة والتجارية والإدارية والصحية وخدمات فندقية مما يجعل المشروع متكامل الخدمات وفي نفس الوقت يتمتع بالخصوصية المطلقة .



كما يتميز المشروع بإطلالة مباشرة على شارع الثورة أو إطلالة داخلية على منطقة “Galleria” التي يتميز بها المشروع حيث المطاعم والكافيهات الفخمة.



ومشروع بورتوهليوبوليس يعتبر نقله حضاريه جديدة في مجال الاستثمار العقاري في منطقة مصر الجديدة حيث يتضمن منتجع صحي ومول تجاري وكافيهات وممشى فضلا عن وجود حمامات سباحهوجيم و ايضاُملاعب سكواش وتنس.



وقد راعت الشركة في تصميماتها توفير اكبر قدر من الفخامة والرفاهية لعملاء عامر جروب حتى يتسنى لهم الحصول على خدمة ممتازة ليكون المشروع نقلة مميزة تلبي كافة الإحتياجات للتطور الطبيعي لمشروعات عامر جروب .





يذكر أن شركة عامر جروب واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر والشرق الاوسط ، حيث انها تقوم بتقديم مشروعات متعددة الاستخدامات، تجعلها مقصدًا عائليًا تقدم نمطا جديدا وأسلوب حياة حفز الجميع للإستثمار في هذا طوال 25 عاما مضت نجحت خلالها في تقديم مجتمعات جديدة لعملائها، من خلال تجسيد أحلامهم وتحديدها بشكل دقيق، وتقديم قيمة مضافة من خلال المشروعات والشركات التي تمتلكها وتديرها وتسوقها حيث نمنح عملاؤها أرقى مستويات الفخامة للمنتجعات السياحية والسكنية ، من خلال باقة متكاملة من أفضل الخدمات ومستوى عالمي للخدمة .











أطلقت عامر جروب أحدث مشروعاتها في أهم وأرقى مناطق مصر الجديدة والذي يطل مباشرة على شارع الثورة تحت اسم "بورتو هليوبوليس" والذي يتمتع بفكر جديد و متميز في روعة التصميمات بما يتماشي مع طبيعة المنطقة خاصة وأنه يقع في قلب مصر الجديدة بموقع استراتيجي متميز وسط القاهرة الكبرى الجديدة على بعد دقائق من مدينة نصر ومطار القاهرة الدولي والقاهرة الجديدة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة على مدار السنوات الماضية في بناء المنتجعات السياحية والسكنية في القاهرة وخارجها.