شهامة الشراقوة.. توأم يضحيان بحياتهما لإنقاذ سيدة وطفلها من الموت حرقاً

الشهامة والجدعنة، كلمات لم تعد موجودة بكثرة في عصرنا الحالي إلا نادراً جداً ولكن أهالي الشرقية والمعروف عنهم الجود والكرم دائماً ما يقدّمون الأمثلة الكثيرة للتضحية والشهامة ولكن هذه المرة كان ثمنها التضحية بالنفس.





البداية عندما سمع الشابان "حسام سلامة شبل" 25 سنة، وشقيقه التوأم "وليد" صوت صراخ وبكاء إحدى جيرانهم بقرية العزيزية التابعة لمركز ومدينة منيا القمح بسبب نشوب حريق بالمنزل وعلى الفور لم يتوان الشقيقان لحظة واحدة عن فعل الخير وذهبا مسرعين إلى مكان الحريق لإنقاذ جارتهما وطفلها وبالفعل تمكنا من إنقاذهم ولكن كانت إرادة الله أقوي من أي شيء وقبل إطفاء الحريق انفجرت "أنبوبة الغاز" مما تسبب في إصابتهما.