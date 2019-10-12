شهامة الشراقوة.. توأم يضحيان بحياتهما لإنقاذ سيدة وطفلها من الموت حرقاً

الشهامة والجدعنة، كلمات لم تعد موجودة بكثرة في عصرنا الحالي إلا نادراً جداً ولكن أهالي الشرقية والمعروف عنهم الجود والكرم دائماً ما يقدّمون الأمثلة الكثيرة للتضحية والشهامة ولكن هذه المرة كان ثمنها التضحية بالنفس.
البداية عندما سمع الشابان "حسام سلامة شبل" 25 سنة، وشقيقه التوأم "وليد" صوت صراخ وبكاء إحدى جيرانهم بقرية العزيزية التابعة لمركز ومدينة منيا القمح بسبب نشوب حريق بالمنزل وعلى الفور لم يتوان الشقيقان لحظة واحدة عن فعل الخير وذهبا مسرعين إلى مكان الحريق لإنقاذ جارتهما وطفلها وبالفعل تمكنا من إنقاذهم ولكن كانت إرادة الله أقوي من أي شيء وقبل إطفاء الحريق انفجرت "أنبوبة الغاز" مما تسبب في إصابتهما.
وعلي الفور قام أهالي القرية بنقل الشقيقين إلى مستشفي ههيا للحروق وتم تقديم العلاج اللازم لهما حيث تم تحويلهما إلى العناية المركزة وتم تقديم كافة الرعاية اللازمة لهما وعقب أيام قليلة من إصابتهما لقي الشابان ربهما .
توفي حسام في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، وتبعه شقيقه "وليد" في أقل من أربع وعشرين ساعة، وكأنهما رفضا ألا يترك أحدهما الآخر.
فيما سادت حالة من الحزن الشديد على رحيل الشابان مؤكدين أنهما كانا يتمتعان بحُسن السُمعة وكانا يعملان من أجل مساعدة والديهما مشيرين إلى أنهما بفعلتهما تلك ضربا أروع الأمثلة في فعل الخير والتضحية من أجل إنقاذ الآخرين.