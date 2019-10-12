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حوادث

ذهبت للكلية في المنصورة فدهسها قطار

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:33 م
القطار يدهس طالبة
القطار يدهس طالبة جامعية
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همت الحسينى
دهس قطار طالبة جامعية أثناء توجهها لاستقلال القطار للذهاب إلى كليتها بجامعة المنصورة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من ادارة النجدة يفيد بدهس قطار متجه للمنصورة من المطرية لطالبة جامعية تدعى أسماء السيد 19 عاما حيث كانت تنتظر القطار للتوجه لكليتها ولكن سائق القطار جاء متأخراً عن ميعاده وتحرك مسرعًا لمغادرة المحطة فدهس الطالبة أثناء محاولتها الركوب.

تم نقل الطالبة فى حالة خطيرة إلى مستشفى الطوارئ فى محاولة لإنقاذها.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
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