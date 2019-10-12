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أخبار البلد

المعلمين: مواجهة الأمية في الدول العربية من أهداف الحرب على الإرهاب

السبت 12/أكتوبر/2019 - 12:39 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
حذر خلف الزناتي نقيب المعلمين المصريين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب من خطورة قضية الأمية على الأقطار العربية، مشددًا على أنه في ظل الحرب الدائرة على الإرهاب يجب على الجميع إدارك أن نشر التعليم والتعلم من أولويات تطبيق الإستراتيجية الشاملة للحرب على الإرهاب.

وقال "الزناتي"، خلال مؤتمر اتحاد المعلمين العرب المنعقد بقاعة المؤتمرات بمقر نقابة المهن التعليمية بالقاهرة، إن الأمية من الآفات التي تبتلى بها الأمة العربية ويجب التصدي لها حتى لا تكون هناك بيئة خصبة لتنامي الفكر المتطرف.

وأضاف رئيس اتحاد المعلمين العرب: "يجب أن نعمل سويا كحكومات ونقابات ومنظمات مدنية عربية للقضاء على الأمية، التى تعد تربة خصبة للأفكار المتطرفة والمتشددة، وضرورة وضع حلول جذرية للقضاء عليها وفق جدول زمنى معلن".

وأضار إلى ضرورة الانتباه لما أعلنته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" أن معدل الأمية في الدول العربية لا يزال مرتفعا بالمقارنة مع دول العالم النامي وصلت لـ21 % من عدد السكان وهو معدل مرتفع عن المتوسط العالمي والذي يبلغ 13.6%.
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