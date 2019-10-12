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محافظات

تموين المنيا: عودة المحذوفين من البطاقات خلال أيام من التظلم وإضافة المواليد من 2006 حتى 2012

السبت 12/أكتوبر/2019 - 12:50 م
صدى البلد
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ايمن رياض
وجه الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا كافة مكاتب التموين على مستوى مراكز المحافظة بضرورة العمل على حل مشاكل المواطنين في أسرع وقت ومنح كل ذي حق حقه.

وأشار إلى أنه يُجرى حاليًا تنقية بطاقات التموين حتي يصل الدعم لمستحقيه، لافتًا إلى عودة المحذوفين من البطاقات خلال أيام من التظلم إذا ثبت أحقيتهم للدعم، مؤكدا أنه تم إثبات المواليد من 2006 حتى 2012 .

وأوضح خلال ندوة "قضايا التموين .. مشاكل وحلول" التي نظمها مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مجلس مدينة مطاي إنه يتوجب على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية المحذوفة التوجه الى مكاتب التموين التابعة لمحل سكنهم من أجل البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة المحذوفين في أقرب وقت وخلال أيام من تقديم التظلمات.

وبحث اللقاء مشاكل المواطنين المتعلقة ببطاقات التموين وكيفية حلها في أسرع وقت ممكن، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من تساؤلات المواطنين حول المحذوفين من البطاقات وإثبات المواليد وإعادة من تم حذفهم بالخطأ من البطاقات التموينية.

يأتي ذلك في إطار تحقيق التواصل الفعال والبناء مع المواطن من أجل العمل على حل مشاكله الحياتية وتذليل كافة المعوقات التي تواجهه وإيمانًا بدور الدولة في تحقيق رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم.
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