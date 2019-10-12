Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزيرا الإسكان والكهرباء يتابعان تنفيذ مد الشبكات بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية

السبت 12/أكتوبر/2019 - 12:43 م
صدى البلد
Advertisements
امنة عبد العظيم
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة تنفيذ شبكات الكهرباء بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة ٤٠ ألف فدان.

وتابع الوزيران، أعمال مد شبكات الجهد الفائق داخل النفق الذى يربط بين محطات نقل الكهرباء الـ٣ بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم التشديد على الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ.

وأوضح وزير الإسكان، أنه ولأول مرة فى مصر، يتم تنفيذ أنفاق للبنية الأساسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما هو الحال في المدن العالمية، تجنبًا لتكسير الشوارع في حالة صيانة المرافق أو الإضافة إليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يطلع على تطورات مشروع الضبعة النووى وموقف أنفاق كابلات الجهد الفائق للعاصمة الإدارية

ترشيحاتنا

مرتضى منصور ينتقد عمرو الجنايني بسبب النادي الأهلي

نيسان نافارا 2020 تحصل على نسخة جديدة كليا .. صور

محلل سياسي يكشف أهداف أردوغان الخبيثة من العدوان على سوريا ..فيديو

شاهد.. آثار ضرب على وجه تامر حسني

غول الإعلام راجعة.. ريهام سعيد تهنئ لميس الحديدي

تفاصيل وشروط الحصول على شقة في مشروع سكن مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. أسعار صادمة لإطلالات النجمات..يسرا وإليسا وسميرة سعيد الأبرز

بـ مكياج وملابس سوداء.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

للمرة الثانية.. سمكة قرش تثير ذعر السعوديين على شاطئ القنفذة.. صور