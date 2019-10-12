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توك شو

مدرب سابق: كهربا مينفعش يلبس فانلة نادي الزمالك بعد هذا الموقف.. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 12:42 م
كهربا
كهربا
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هاني حسين
قال محمد الصيفي المدير الفني السابق لمنتخب الشباب، إنه كان هناك علم من الجميع أن كهربا سوف ينتقل إلى النادي الأهلي، قبل أن يترك نادي الزمالك.

وأضاف محمد الصيفي، في حواره في برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، : "مكنش ينفع كهربا يلبس تي شيرت نادي الزمالك بعد مشكلته والمشادة مع الجمهور في إحدى مباريات الدوري العام قبل فوز الزمالك ببطولة الكونفدرالية".

وتابع محمد الصيفي: "كل الأندية تعمل على إتمام صفقاتها ونحن في عصر الاحتراف، وانتقال كهربا من الزمالك إلى الأهلي أمر شاهدناه كثيرا في العديد من الصفقات السابقة".
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