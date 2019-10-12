غادة والي تستقبل رئيس شركة سيسكو بمصر وشمال إفريقيا والشام.. صور

استقبلت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أيمن الجوهري رئيس شركة سيسكو بمصر وشمال إفريقيا والشام، والوفد المرافق له حيث ناقش الطرفان أوجه التعاون بين الوزارة والشركة وكيفية الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها الشركة وتنمية مواهب العاملين بالمهارات الرقمية.



وفي هذا الإطار شهدت والي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيسكو إنترناشيونال ليمتد "Cisco"، لوضع إطار عام للتعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجال الموارد البشرية، وتحقيق الأهداف المنشودة والرامية إلى تضافر الجهود بهدف إثراء المعارف الحكومية والارتقاء بكفاءة الكوادر الوطنية.



وتهدف هذه المذكرة إلى تفعيل برنامج أكاديمية سيسكو الذي يتيح للوزارة والمؤسسات التابعة أن تدمج في برامجها التدريبية منهجًا في شبكات الحاسوب وضعته الشركة.



ومن أجل تحقيق هذه الأهداف وحرصًا من الوزارة على تلبية الحاجة المتزايدة الى المتخصصين الذين يتمتعون بالمهارات والمعارف اللازمة لتصميم شبكات الكمبيوتر وبنائها وصيانتها توافقا مع الاتجاه المتسارع لتبني الرقمنة في مصر بما في ذلك تنمية المواهب بالمهارات الرقمية تتعاون الوزارة وشركة Cisco من أجل التوسع في تطبيق برنامج اكاديمية سيسكو في الوزارة والجهات التابعة لها والمؤسسة العقابية ومراكز أطفال بلا مأوي في مصر بمناطق الجيزة، المرج، الاسكندرية، الشرقية، المنيا ولموظفي مراكز المعلومات بالوزارة والجهات التابعة وشباب الخرجين من مكلفي الخدمة العامة بالوزارة .



وقام بالتوقيع من جانب الوزارة محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتدريب، وعن الشركة قام بالتوقيع أيمن الجوهري رئيس شركة سيسكو بمصر وشمال افريقيا والشام وبحضور باستورا فاليرو نائب رئيس الشركة للعلاقات الحكومية والسياسات على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وروسيا ومحمد أبو سديرة مدير التحول الرقمي بالشركة ومحمد الصباغ المدير الإقليمي للقطاع الحكومي بالشركة وعزيز محمد مدير الشؤون الحكومية للشرق الأوسط وإفريقيا.



ويعد توقيع هذه المذكرة انطلاقًا من حرص الوزارة على توفير أحدث الدورات التدريبية ذات المستوى المتميز بالإضافة إلى أنسب الطرق الملائمة لتدريس هذه الدورات التدريبية من خلال برنامج أكاديمية سيسكو الذي تتوفر فيه هذه المتطلبات بالنسبة للتدريس والمناهج المقدمة، والتعاون في مجالات التدريب والتعليم وبرامج إعداد وتمكين الكفاءات من مختلف الفئات الوظيفية والتعاون في مجال البحث العلمي الداعم لتطوير الأداء الحكومي بالإضافة الى توثيق ونشر أفضل الممارسات الحكومية، وإثراء المحتوى المعرفي للأنشطة التعليمية والتدريبية بالتجارب والخبرات التطبيقية للإدارة الحكومية من خلال إعداد وتطبيق برامج تدريبية رائدة من نوعها.