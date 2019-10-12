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برلمان

مقترح بتدشين "شارع مصر" بالأقصر للحد من البطالة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:25 م
شارع مصر
شارع مصر
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معتز الخصوصى
تقدم أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، باقتراح برغبة إلى وزيري الاستثمار والتنمية المحلية، لتدشين مشروع "شارع مصر" بمحافظة الأقصر، لتوفير فرص عمل للشباب.

وقال النائب في بيان له، في ظل عدم توافر فرص في القطاع الحكومي، وعجز القطاع الخاص عن استيعاب الخريجين والمتعطلين عن العمل، فإن الفرصة المتاحة لإستيعاب الشباب الذي يسعى جاهدًا لبناء مستقبله، تقديم يد العون لهم والمساعدة في إنشاء مشروعات صغيرة خاصة بهم.

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في مختلف دول العالم، المتقدمة والنامية على حد سواء، تلعب دورا كبيرا في تنمية الاقتصاد، ولها دورها الرئيسي في محاربة الفقر والبطالة وتعزيز طموحات الشباب لتمكينهم من بناء مستقبلهم.

وأوضح النائب الوفدي، أن هناك أفكار ومقترحات شبابية جادة، إلا أن عقبات التمويل والروتين تقف حائًلا أمامها، منوهًا إلى أن هناك ساحات معينة في مواقع معينة في محافظة الأقصر تُصلح أن يتم تخصيصها كساحة لتجميع مشروعات الشباب.

وأكد على أن محافظة الأقصر، زاخرة بالشباب الواعي الطموح، الذي يئن من البطالة، وينتظر الفرص الملائمة له، وتدشين مشروع "شارع مصر"، ستوفر له كل ما يحتاجه.
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