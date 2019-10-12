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جبتوا طاقة منين؟.. كوريا الجنوبية تنبهر من قدرات مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:19 م
دكتورة الهام محمود،
دكتورة الهام محمود، نائب رئيس المجلس العالمي للطاقة
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شيرين عادل
قالت الدكتورة الهام محمود، نائب رئيس المجلس العالمي للطاقة ، إن المجلس العالمى للطاقة هو تجمع لكل المعنيين بشئون الطاقة سواء حكومات ، شركات ، ومصانع بإشتراك سنوى لمن يرغب.

وكشفت إلهام محمود ، خلال استضافتها على برنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN، إن فترتها الأولى بالمجلس العالمى للطاقة بدأت من 2016 : 2019 ، لافتة إلى أن مدة الانتخاب ثلاث سنوات لا تزيد عن فترتين .

وأشارت إلى أن رئيس المجلس العالمى للطاقة من كوريا الجنوبية قد بادرها بسؤال مؤخرا قائلة " انتوا فى مصر عملتوا العاصمة الإدارية الجديدة وده أكبر مشروع جبتوا الطاقة منين ؟" لافتة إلى أنه بدورها قامت بشرح تفصيلى للقدرات الكهربائية المضافة للمشروع منذ نشأته وحتى الآن .

وأوضحت إلهام محمود ، أن دائرة المجلس و علاقاته ضخمة ويتواصل مع كافة بلدان العالم تناقش قضايا وأزمات الطاقة وطرق علاجها ، والسيناريوهات المحتملة للطاقة لعام 2040.
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