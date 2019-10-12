جبتوا طاقة منين؟.. كوريا الجنوبية تنبهر من قدرات مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

قالت الدكتورة الهام محمود، نائب رئيس المجلس العالمي للطاقة ، إن المجلس العالمى للطاقة هو تجمع لكل المعنيين بشئون الطاقة سواء حكومات ، شركات ، ومصانع بإشتراك سنوى لمن يرغب.



وكشفت إلهام محمود ، خلال استضافتها على برنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN، إن فترتها الأولى بالمجلس العالمى للطاقة بدأت من 2016 : 2019 ، لافتة إلى أن مدة الانتخاب ثلاث سنوات لا تزيد عن فترتين .



وأشارت إلى أن رئيس المجلس العالمى للطاقة من كوريا الجنوبية قد بادرها بسؤال مؤخرا قائلة " انتوا فى مصر عملتوا العاصمة الإدارية الجديدة وده أكبر مشروع جبتوا الطاقة منين ؟" لافتة إلى أنه بدورها قامت بشرح تفصيلى للقدرات الكهربائية المضافة للمشروع منذ نشأته وحتى الآن .



وأوضحت إلهام محمود ، أن دائرة المجلس و علاقاته ضخمة ويتواصل مع كافة بلدان العالم تناقش قضايا وأزمات الطاقة وطرق علاجها ، والسيناريوهات المحتملة للطاقة لعام 2040.