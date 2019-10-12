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فن

اختفيتى خالص.. الجمهور يغازل منة فضالى بعد إطلالتها فى الجيم

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:18 م
منة فضالى
منة فضالى
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منار نور
نشرت الفنانة منة فضالى مجموعة جديدة من الصور عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت منة فضالى فى الصور بملابس رياضة داخل الجيم ، وعلقت منة قائلة : العودة إلى الرياضة ".

وحازت الصور على ردود واسعة من جانب متابعيها، وعلق بعضهم قائلا : " تتجوزيني يا منه " _ " بحبك اوي " _ " هو ف قمر كدة " _ " الرياضه حلوة بس انتي اختفيتي خالص يا نجمة".
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