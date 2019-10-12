نصار يناقش مع وفد حكومي فرص إنشاء مشروعات مصرية سويسرية مشتركة بالسوق الإفريقى

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع سويسرا، خاصة وأن مصر وسويسرا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتاريخية تمتد لأكثر من 40 سنة وهو ما يعكس عمق وإستراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأشار إلى أن هناك فرصًا استثمارية ضخمة أمام رؤوس الأموال السويسرية خاصة في المجالات الصناعية والخدمية ومشروعات الطاقة والطاقة المتجددة، كما أن هناك إمكانية للاستفادة من الخبرات الصناعية السويسرية المتطورة في عدد من الصناعات ونقلها للصناعة المصرية خاصة وأن عددا كبيرا من المنتجات السويسرية يلقى رواج وقبول كبير بالسوق المصرى والأسواق الإقليمية.



جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها وزير التجارة مع السفير ريمون فورير رئيس قسم التعاون الاقتصادى والتنمية بوزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، حيث تناول اللقاء مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وقد حضر اللقاء بول جارنييه سفير سويسرا بالقاهرة وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى.



ولفت نصار إلى أهمية العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وسويسرا ودول القارة الإفريقية خاصة وأن العام الجارى هو عام ترأس مصر للاتحاد الإفريقى، موضحا أنه تم وضع خطة مستدامة للتنمية الاقتصادية الإفريقية ترتكز على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية وإقامة صناعات افريقية حقيقية للاستفادة من الموارد الطبيعية للقارة.



وأشار إلى أن هناك فرصة لإنشاء مشروعات مصرية سويسرية مشتركة بالسوق الإفريقى في مجالات الصناعة والتجارة والمراكز اللوجيستية وبيوت التجارة، مؤكدًا أهمية تشجيع القطاع الخاص السويسرى لضخ المزيد من الاستثمارات السويسرية بالسوق المصرى بصفة خاصة والسوق الافريقى بصفة عامة.



من جانبه أكد السفير ريمون فورير رئيس قسم التعاون الاقتصادى والتنمية بوزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية حرص بلاده على تعزيز مشروعات التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر لمستويات متميزة تعكس التاريخ الطويل للعلاقات الثنائية بين البلدين والذى يمتد لنحو 40 عامًا، مشيرًا الى أن سويسرا تتطلع لتنفيذ المزيد من مشروعات التعاون المشترك الجديدة مع الحكومة المصرية والتوسع في المشروعات الحالية في مختلف الميادين.



وأضاف أن مصر تمثل إحدى الدول المحورية ذات أولوية للحكومة السويسرية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرًا إلى أهمية ترجمة العلاقات المتميزة بين البلدين لمشروعات تعاون ملموسة تخدم الاقتصادين المصرى والسويسرى على حد سواء.



وأشار الى أن سويسرا تنفذ عددا من المشروعات التنموية الناجحة في مصر يأتي على رأسها مشروعات التنمية الخضراء وبرنامج المناطق الصناعية البيئية وبرنامج الإنتاج الأنظف، مؤكدًا أهمية تفعيل العمل المشترك لتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات وتحقيق الأهداف المنشودة منها.



وأضاف أن وزير الاقتصاد السويسرى سيقوم بزيارة مهمة للقاهرة مطلع العام المقبل على رأس وفد كبير من رجال الأعمال وممثلى الشركات السويسرية تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى المستقبلي بين البلدين واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري خاصة في ظل خريطة الاستثمار الصناعى التي أطلقتها الحكومة المصرية.



وأشار الى أن مصر تحظى بأهمية خاصة لمجتمع الأعمال السويسرى خاصة وأنها تمثل بوابة صناعية وتصديرية رئيسية للقارة الإفريقية.



وبدوره قال السفير بول جارنييه سفير سويسرا بالقاهرة إنه يجرى حاليًا الإعداد لزيارة وزير الاقتصاد السويسرى للقاهرة خلال شهر فبراير المقبل، مشيرًا الى أن الزيارة تستهدف استعراض عدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.



وأضاف أن الشركات السويسرية بالقاهرة تقوم بدور فاعل في تلبية احتياجات الصناعة المصرية من العمالة المؤهلة، وذلك من خلال تنفيذ عدد كبير من برامج التعليم والتدريب الفني والمهنى لتمكين الشباب من الدخول لسوق العمل.



وأشار الى أن هذه البرامج تم تنفيذها حتى الآن في قطاعات الكهرباء والمنسوجات وجارى العمل على تعميمها بعدد كبير من الصناعات المصرية.