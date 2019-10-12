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رياضة

آخر التجارب الودية .. الترسانة يستضيف الرجاء المطروحي الاثنين المقبل

السبت 12/أكتوبر/2019 - 12:54 م
الترسانة - ارشيفية
الترسانة - ارشيفية
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عبدالله هشام
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة لقاء وديا قويا أمام فريق الرجاء المطروحي علي ملعب الشواكيش يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرا في آخر استعدادات الفريق لمنافسات دوري القسم الثاني.

ويسعى علاء ميهوب المدير الفني لفريق الترسانة لتحقيق أفضل نتيجة إيجابية، لطمأنة الجمهور على أداء ومستوى اللاعبين قبل انطلاق الموسم.

كان فريق الترسانة خاض معسكرا مغلقا في مدينة الإسكندرية ولعب مباراتين وديتين أمام فاركو واف سي مصر خسر الأولى بهدف دون رد وتعادل في الثانية وبعدها خاض عدة مواجهات ودية أمام فرق القسم الثاني والثالث.

جدير بالذكر أن فريق الترسانة أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني برصيد 48 نقطة، بينما صعد فريق إف سي مصر برصيد 52 نقطة إلى الدوري الممتاز.
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