لمواجهة التسرب من التعليم.. القومي للسكان بالوادي الجديد يطلق حملة للتصدي للظاهرة

عقد المجلس القومي للسكان بالوادي الجديد اجتماع لجنة التسرب من التعليم بمركز الفرافرة بحضور اللواء محمد الفحام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة وأعضاء اللجنة من المجلس القومى للسكان والتعليم والأزهر والتضامن والأمومة والطفولة والأوقاف وأعضاء المجلس التطوعي من الشباب بالمحافظة لمناقشة مشكلات التعليم وصياغة المقترحات والتوصيات.





صرحت بذلك عبير متولي مقرر المجلس القومي للسكان بالمحافظة، موضحة بأن ذلك يأتي في إطار تفعيل حملة التعليم مستمر التي أطلقها المجلس القومي للسكان برعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وتشرف عليها حنان مجدي نائب المحافظ ، مشيرة أنه بجانب الاجتماع انعقدت جلسات تثقيفية خاصة بالقضايا السكانية لشبكة تثقيف الأقران Y-Peer بمقر المجلس المحلي لمدينة الفرافرة والوحدة المحلية لقرية ابو منقار، حيث عرض فيها قضايا السكان مثل زواج الأطفال وأضراره، والصحة الانجابية، وتنظيم الأسرة.



