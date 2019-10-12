أخبار الجامعات اليوم.. عين شمس تختتم فعاليات مهرجان استقبال الطلاب بعروض مسرحية مبدعة.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح المؤتمر الـ12 لقسم طب الأطفال بدمياط.. ووزير التعليم العالي يشيد بالدور التوعوي للجامعات

*طلاب الفرق المسرحية لجامعة عين شمس يستمتعون بعرض "الملك لير"

*جامعة عين شمس تشارك في مؤتمر مصر تستطيع بطلابها





أقيم على خشبة مسرح رعاية شباب جامعة عين شمس عرض "الحذاء المثقوب تحت المطر"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان استقبال الطلاب للعام الجامعي الجديد، تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور مصطفى عيسى مدير إدارة النشاط الفني وهند حامد رئيس قسم الفنون المسرحية.



يعد عرض "الحذاء المثقوب تحت المطر" أحد عروض مهرجان التمثيل المسرحي الكبرى بجامعة عين شمس وحاصل على المركز الرابع وشارك العرض في المهرجان القومي للمسرح المصري وحصل على جائزة أفضل عرض وجائزة أفضل ممثل للطالب مصطفى خطاب وجائزة أفضل ممثلة دور ثاني وأفضل اخراج وأفضل نص معد عن نص أدبي والعرض قدمه فريق التمثيل المسرحي لكلية الهندسة.



كما أقيم أيضًا عرض مسرحية" تريفوجا" ضمن فعاليات مهرجان استقبال الطلاب للعام الجامعي الجديد، وهو يعد العرض الثاني خلال المهرجان.



وكان هذا العرض حصل على المركز الأول في مسابقة الاكتفاء الذاتي التى تنظمها الجامعة بين كليات الجامعة المختلفة، كما حصل العرض على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية ضمن مسابقة إبداع 7 والتي تنظمها وزارة الشباب وحصل على جائزة المركز الثاني على اكثر من 33 عرضا مسرحيا مقدم من الجامعات والأكاديميات الحكومية والخاصة، خلال العام الجامعي الماضي 2018- 2019.



وسبق أن مسرح الجامعة عرض "ضليلة الحمار" تمثيل فريق كلية الآداب، إخراج الطالب محمد عصام والعرض مأخوذ عن نص" قضية ظل الحمار " للكاتب المسرحى السويسرى، فريدريش دورينا والعرض حصل على المركز الثالث في مسابقة الاكتفاء الذاتي وشارك في العديد من المهرجانات المسرحية.



وإيمانًا من إدارة جامعة عين شمس بأهمية الفن والثقافة لأبنائها الطلاب، وفرت إدارة الجامعة بالتعاون مع الشركة المنتجة للعرض المسرحى فرصة مجانية لحضور طلاب فرق التمثيل المسرحي عرض "الملك لير"، وذلك تحت رعاية ا. د. محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وأشار د. سعود إلى أن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بمختلف الأنشطة الطلابية ولا سيما ما يثرى الفكر و يسمو بالروح لتصنع درعا واقيا قويا داخل عقول أبنائنا الطلاب ضد أي فكر متطرف أو هدام. كما توفر الجامعة من خلال إتاحتها للطلاب حضور مثل تلك العروض الراقية تقديم المثل والقدوة لفن راقي يمثل درسا عمليا للأداء المسرحي والإضاءة والملابس والإخراج وخاصة أن مخرج العرض تامر كرم من أبناء جامعة عين شمس الذين تدربوا على خشبة مسرح رعاية شباب الجامعة.



الجدير بالذكر أن عدد الطلاب المشاركين بالحضور أمس ٦٠ طالبا وطالبة من منتخبات المسرح لكليات: الحاسبات والزراعة والآداب والتجارة، رافقهم ا. مصطفى عيسى مدير إدارة النشاط الفني بالجامعة وتمثل المجموعة الثانية من طلاب الجامعة التى تشهد العرض المسرحى، حيث تضمنت المجموعة الأولى طلاب كلية الآداب أقسام: الاعلام ، الدراما والنقد ، واللغة الانجليزية ليصل بذلك عدد الحضور على مدار يومين ١٢٠ طالبا وطالبة.



وقد أشاد الطلاب بالعرض وبالأداء الراقي لجميع أبطال العرض المسرحى مؤكدين أن حضور العروض المسرحية المختلفة يساعدهم في إكتساب طرق أداء و تمثيل متنوعة وخاصة ان العرض باللغة العربية الفصحى ورواية أدبية ذات تاريخ للأديب العظيم وليم شكسبير.



وعلي جانب آخر، افتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني عشر لقسم طب الأطفال بكلية طب الأزهر بدمياط، والذي يعقد تحت عنوان "الحديث في صحة الرضيع والطفل"، بحضور الدكتور محمود ميدان، عميد كلية طب بنين الأزهر بدمياط، والدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنات الأزهر بدمياط.



يعقد المؤتمر برئاسة الدكتور محمد المزاحي، أستاذ طب الأطفال بكلية طب دمياط، والدكتور حسين متولي، رئيس قسم طب الأطفال ومنسق عام للمؤتمر، والدكتور محمد عبد العال، وكيل كلية طب بنات الأزهر بدمياط وسكرتير عام المؤتمر، والدكتور عصام طمان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد زنون استاذ طب الأطفال، والدكتور رأفت خطاب رئيس أقسام طب الأطفال وحديثى الولادة بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة.



وثمن رئيس جامعة الأزهر -في كلمته بالافتتاح- جهود إدارة الكلية والقائمين على تنظيم المؤتمر، مشيرا إلى أن حصول كليات القطاع الطبي على شهادات الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء يعد دليلا قويا على تطور القطاع الطبي الذي يخدم المجتمع، مؤكدا أن أطباء الأزهر يقدمون خدمات جليلة للإنسانية داخليا وخارجيا.



وأكد أن هذه الفعاليات وغيرها تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة في ضوء توجيهات ودعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على تحسين المستوى التعليمي والأكاديمي داخل كليات القطاع الطبي وخدماتها الطبية المقدمة بجميع مستشفياتها الجامعية في مختلف التخصصات الطبية وتزويدها بأحدث الأجهزة المتخصصة.



ويحاضر في المؤتمر كوكبة من أساتذة طب الأطفال من مختلف جامعات مصر كما يسبق المؤتمر ورش عمل تخص طب الأطفال في الممارسات العملية.



جدير بالذكر أن المؤتمر شارك به أساتذة طب الأطفال بكليات الطب بجامعة الأزهر، والجامعات المصرية، إضافة إلى أطباء الأطفال بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة، ومستشفيات وزارة الصحة.



كما اكد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن احتفال الجامعات بذكرى انتصارات أكتوبر، والأحداث التاريخية، يأتي في إطار دورها التوعوي والخدمي، بربطها بالمجتمع في مختلف النواحي الثقافية والاجتماعية، باعتبار الجامعة ليست مؤسسة تعليمية فقط، في هذا الإطار استعرض الوزير تقريرًا مقدمًا من د. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان، حول احتفالات جامعات (كفر الشيخ، دمنهور، الفيوم، أسيوط، دمياط، سوهاج) بالذكري الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة بعنوان "العبور الجديد"، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 15 أكتوبر الجاري.



وأشار التقرير إلى أن الاحتفالات تضمنت عروض قصص بطولية، وعروض فنية، وندوات توعوية، ولقاءات مع أبطال القوات المسلحة، ومعارض ثقافية، ومعارض فنون تشكيلية.



وأوضح التقرير أنه في إطار حرص الجامعات على تعزيز الانتماء والحس الوطني لدى الطلاب وتعريفهم بعظمة القوات المسلحة المصرية وقيمة نصر أكتوبر المجيد الذي أعاد للوطن كرامته وكبريائه وأرضه، وكذلك قوة الجيش المصري ومكانته على مستوى العالم.



نظمت جامعة كفر الشيخ ندوة بعنوان "أهم التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري"، ضمن سلسلة احتفالات الجامعة بالذكرى الـ 46 لانتصارات حرب أكتوبر خلال شهر الجاري.



وأضاف التقرير قيام جامعة دمنهور بالعديد من الفعاليات احتفالًا بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة؛ لتعريف الطلاب بقضايا الوطن وتاريخه، ودور الجيش في الدفاع عن الأمن القومي، والإشادة بقصص التضحيات والبطولات التي قدمها الجنود خلال الحرب.



وأشار التقرير إلى أنه استكمالا لاحتفالات جامعة الفيوم بالذكرى الـ 46 لانتصارات حرب أكتوبر نظمت الجامعة العديد من الندوات حاضر فيها الأبطال المشاركون في الحرب، كما ستقوم الجامعة بإعداد اسطوانات لكافة هذه اللقاءات لتوزيعها على طلاب الجامعات المصرية حتى يكون هؤلاء الأبطال من القوات المسلحة نماذج مشرفة يحتذون بها، ويعرفون حجم الانجاز، وعبقرية أداء القوات المسلحة.



كما نظمت جامعة أسيوط عددًا من الأنشطة المختلفة احتفالًا بانتصارات أكتوبر من خلال مخيم كشفي ضم شكل مجسم لسفينة حربية، فضلًا عن معرض فني بعنوان (صالون أكتوبر)، أقيم بقاعة المعارض بقصر ثقافة أسيوط لفناني ومبدعي أسيوط، بالتعاون مع كلية التربية النوعية وكلية الفنون الجميلة ضمن فعاليات احتفالية الجامعة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.



وأضاف التقرير إلى قيام جامعة دمياط بتنظيم ندوة اللواء/ يسري عمارة (بطل حرب أكتوبر)، الذي أسر قائد اللواء 190 مدرع الاسرائيلي عساف ياجوري. كما عرضت الجامعة " فيلم الممر"، على طلاب وأعضاء هيئة التدريس.



ونظمت جامعة سوهاج، مسيرة بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر، بمشاركة 1000 طالب وطالبة وبدأت من مبنى مديرية الأمن إلى الجامعة، تزينها الأعلام والأغاني الوطنية الحماسية، وذلك حرصا على إلهام الشباب بروح وحماس وعزيمة وإرادة المصريين والجيش المصري، بالإضافة إلى تنظيم حفل غنائي ومعرض للصور والرسوم الفنية المعبرة عن انتصارات أكتوبر المجيدة، كما تضمن الاحتفال عرض فيلم "الممر" لأول مرة داخل الحرم الجامعي.



واختتم التقرير بمشاركة معهد الحاسب الآلي بالزرقا – دمياط باحتفال بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر.





وعلي جانب اخر، تشارك جامعة عين شمس في فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بطلابها" المقام بجامعة أسيوط تحت رعاية ا. د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمشاركة وفود ممثلة لـ 20 جامعة مصرية، والذي يهدف إلى تفعيل المبادرة الرئاسية الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلانه عام 2019 عامًا للتعليم.



يشارك وفد من طلاب وطالبات جامعة عين شمس تحت رعاية ا. د. محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف ا. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وأشار ا. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المؤتمر يهدف إلى إتاحة المجال أمام الطلاب المهتمين بقضايا وطنهم ومجتمعهم والتعرف علي رؤية شباب الجامعات المصرية حول آليات تطوير التعليم الجامعي والأنشطة والخدمات الطلابية والاستفادة من تلك الأفكار والرؤى وعرضها علي صناع القرار في مجال التعليم، بالإضافة إلى سعي المؤتمر إلي ربط الشباب بمشاكل التعليم الجامعي في مصر وسبل تطويره ودمج زملائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية و الأنشطة الطلابية، وتستمر فعاليات المؤتمر في الفترة من 15:13 من أكتوبر الجاري.



ويضم وفد جامعة عين شمس 6 طالبات و4 طلاب من مختلف كليات الجامعة من خلال أربع أبحاث متنوعة، حيث يناقش بحثين تطوير التعليم في قطاع العلوم الطبيعية، كما يناقش بحث آخر تطوير التعليم في قطاع العلوم الإنسانية، كما يلقى البحث الرابع الضوء على آليات دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في منظومة التعليم العالي والأنشطة الطلابية.



يهتم المؤتمر بمناقشة عدة محاور أهمها: تطوير التعليم في قطاع العلوم الإنسانية والطبية والهندسية والطبيعية وتطوير الأنشطة والخدمات الطلابية كمحور هام في بناء شخصية الطالب الجامعي، كما يحرص أيضًا المؤتمر على مناقشة كيفية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم في منظومة التعليم العالي والأنشطة الطلابية.