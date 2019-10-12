مش طبيعي.. أب يتسبب في كسور لطفله بعمر الـ8 أسابيع

تسبب إهمال أحد الآباء في إصابة طفله بكسور بالغة في جسده قد تكون نهايتها الموت، وذلك بعد تقرير الطبيب أن الطفل صاحب الـ 8 أسابيع يعاني من كسر في اليدين والقدمين .





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الطفل تعرض للخنق من والده أثناء شجار حدث بينه وبين والدة الطفل وكانت النتيجة ضرب مبرح للأم والطفل الصغير تسبب في نقل الصغير إلى العناية المركزة .





وأثناء مثول الأب في المحكمة، قال إنه لم يهمل في حق الطفل ولكنه تركه فوق المنضدة و انزلق من عليها أثناء شجاره مع زوجته وأصيب بكسور .



