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منوعات

مش طبيعي.. أب يتسبب في كسور لطفله بعمر الـ8 أسابيع

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:23 م
صدى البلد
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مريم صليب
تسبب إهمال أحد الآباء في إصابة طفله بكسور بالغة في جسده قد تكون نهايتها الموت، وذلك بعد تقرير الطبيب أن الطفل صاحب الـ 8 أسابيع يعاني من كسر في اليدين والقدمين . 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الطفل تعرض للخنق من والده أثناء شجار حدث بينه وبين والدة الطفل وكانت النتيجة ضرب مبرح للأم والطفل الصغير تسبب في نقل الصغير إلى العناية المركزة . 

وأثناء مثول الأب في المحكمة، قال إنه لم يهمل في حق الطفل ولكنه تركه فوق المنضدة و انزلق من عليها أثناء شجاره مع زوجته وأصيب بكسور . 

وتابع: لم تصدق المحكمة كلمات الأب و دفاعه عن نفسه خاصة أنه كان متهم بقتل طفلة منذ عام 2006 و حكم عليه بـ 6 سنوات في السجن ، لذلك تقتنع هيئة المحكمة بكلامه وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.
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