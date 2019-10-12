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رياضة

270 مشارك في اللقاء الرياضي المجمع للأفراد ذوي الإعاقة بالأقصر

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:14 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى - ريهام بكير
نفذت وزارة الشباب والرياضه اللقاء الرياضي المجمع للافراد ذوي الإعاقة بالأقصر بمشاركة عدد ٧ محافظات ( سوهاج . الاقصر . المنيا . قنا . جنوب سيناء . اسوان . اسيوط ) بإجمالي عدد مشاركين ٢٧٠ مشاركة ومشاركة.

وتضمن اللقاء الذى أقيم على هامش فعاليات البطولة العربية والإفريقية للترايثلون التي أقيمت تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بالأقصر خلال الفترة من 9 حتى 11 أكتوبر ، تنفيذ ألعاب الرجال ( كره طائرة جلوس . خماسي كره القدم . رفع الاثقال . تنس الطاوله ) ، وتنفيذ ألعاب السيدات (الكره الطائره جلوس . تنس الطاوله . رفع الاثقال . العاب القوي ) .

وشهد اللقاء تنفيذ المسابقات بنظام الدوري بين المحافظات وتم توزيع جوائز مالية للمراكز الأولى الفائزة ، حيث حصل على المركز الاول رجال محافظه قنا ، والمركز الثاني رجال محافظه سوهاج، والمركز الثالث رجال محافظه الاقصر ، والمركز الاول سيدات محافظة أسيوط ، والمركز الثاني سيدات محافظة سوهاج ، والمركز الثالث سيدات محافظة الأقصر.
270 مشارك في اللقاء الرياضي المجمع للأفراد ذوي الإعاقة بالأقصر
270 مشارك في اللقاء الرياضي المجمع للأفراد ذوي الإعاقة بالأقصر
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