270 مشارك في اللقاء الرياضي المجمع للأفراد ذوي الإعاقة بالأقصر

نفذت وزارة الشباب والرياضه اللقاء الرياضي المجمع للافراد ذوي الإعاقة بالأقصر بمشاركة عدد ٧ محافظات ( سوهاج . الاقصر . المنيا . قنا . جنوب سيناء . اسوان . اسيوط ) بإجمالي عدد مشاركين ٢٧٠ مشاركة ومشاركة.



وتضمن اللقاء الذى أقيم على هامش فعاليات البطولة العربية والإفريقية للترايثلون التي أقيمت تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بالأقصر خلال الفترة من 9 حتى 11 أكتوبر ، تنفيذ ألعاب الرجال ( كره طائرة جلوس . خماسي كره القدم . رفع الاثقال . تنس الطاوله ) ، وتنفيذ ألعاب السيدات (الكره الطائره جلوس . تنس الطاوله . رفع الاثقال . العاب القوي ) .



وشهد اللقاء تنفيذ المسابقات بنظام الدوري بين المحافظات وتم توزيع جوائز مالية للمراكز الأولى الفائزة ، حيث حصل على المركز الاول رجال محافظه قنا ، والمركز الثاني رجال محافظه سوهاج، والمركز الثالث رجال محافظه الاقصر ، والمركز الاول سيدات محافظة أسيوط ، والمركز الثاني سيدات محافظة سوهاج ، والمركز الثالث سيدات محافظة الأقصر.