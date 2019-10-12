Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأقصر تشهد ختام البطولة العربية والأفريقية للترايثلون

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:25 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعى
اختتمت البطولة العربية والإفريقية للترايثلون (جرى – دراجات – جرى) فعالياتها والتي نظمها الاتحاد المصرى للترايثلون بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر 2019 بمشاركة 450 لاعب ولاعبة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وشارك في ضمن فعاليات حفل ختام وتكريم الفائزين أعضاء مجلس إدارة الاتحادات المصرية والعربية والأفريقية والدولية للترايثلون وممثلي وزارة الشباب والرياضة للتنمية الرياضية وبرامج القاعدة الشعبية وعدد كبير من الرياضيين وكبار الإعلاميين .

وعلى هامش فعاليات البطولة نظمت وزارة الشباب والرياضة مسيرة مشى ودراجات شارك فيها مختلف الفئات العمرية وذوى الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للترايثلون ومع محافظة الأقصر ووزارة التربية والتعليم.

وتأتى تلك المسيرة فى إطار احتفالات مصر بأعياد اكتوبر و التأكيد على أن مصر صاحبة التاريخ والانتصارات وهى قادرة على صنع المستقبل بأبنائها المخلصين وشارك في تلك التظاهرة الرياضية لاعبى الترايثلون ترويجًا للسياحة بمدينة الأقصر والتي تعد واحدة من أهم المدن السياحية والاثرية والتاريخية في العالم.

كما شهد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الترايثلون والذى أقيم على هامش فعاليات البطولة أيضًا إشادة مارى سول كاسادو رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون بالدور الكبير الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على رعايته للعبة وحرصه على تقديم شتى أنواع الدعم والرعاية للاتحاد ولكافة الاحداث التي تستضيفها مصر في شتى مجالات التنظيم بما يعكس دائمًا الصورة المشرفة التي تليق بسمعة مصر الدولية.

وفى سياق متصل، عقد اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد العربى و الجمعية العمومية له وذلك لتقييم الوضع الحالي و التأكيد حول العمل على تنظيم عدد اكثر من لبطولات خلال الفترة القادمة تنطلق من مختلف الدول العربية الأعضاء في الاتحاد وتوسيع قاعدة الممارسة و جذب دول جديدة للانضمام.
الأقصر تشهد ختام البطولة العربية والأفريقية للترايثلون
الأقصر تشهد ختام البطولة العربية والأفريقية للترايثلون
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمرة الثالثة...الأقصر تستضيف البطولة العربية والافريقية للترايثلون

شاهد..انطلاق فعاليات البطولة العربية والإفريقية للترايثلون في الأقصر

مسيرة مشى ودراجات فى حب مصر بالأقصر.. صور

ترشيحاتنا

الدولة تتدخل لإنقاذ محمد إيهاب.. كواليس اتصال وزير الشباب بمحام دولى لرفع الإيقاف عن بطل الأثقال

محلل سياسي يكشف أهداف أردوغان الخبيثة من العدوان على سوريا ..فيديو

شاهد.. آثار ضرب على وجه تامر حسني

وحشتنى .. بوسى شلبى توجه رسالة مؤثرة للراحل محمود عبدالعزيز

مدرب منتخب مصر السابق يدافع عن محمد صلاح بعد احتضان عارضة أزياء له

مؤشرات نتائج انتخابات نقابة الأطباء .. حسين خيري يكتسح مقعد النقيب .. والاستقلال تسيطر على المجلس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. أسعار صادمة لإطلالات النجمات..يسرا وإليسا وسميرة سعيد الأبرز

بـ مكياج وملابس سوداء.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

للمرة الثانية.. سمكة قرش تثير ذعر السعوديين على شاطئ القنفذة.. صور