الأقصر تشهد ختام البطولة العربية والأفريقية للترايثلون

اختتمت البطولة العربية والإفريقية للترايثلون (جرى – دراجات – جرى) فعالياتها والتي نظمها الاتحاد المصرى للترايثلون بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر 2019 بمشاركة 450 لاعب ولاعبة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.



وشارك في ضمن فعاليات حفل ختام وتكريم الفائزين أعضاء مجلس إدارة الاتحادات المصرية والعربية والأفريقية والدولية للترايثلون وممثلي وزارة الشباب والرياضة للتنمية الرياضية وبرامج القاعدة الشعبية وعدد كبير من الرياضيين وكبار الإعلاميين .



وعلى هامش فعاليات البطولة نظمت وزارة الشباب والرياضة مسيرة مشى ودراجات شارك فيها مختلف الفئات العمرية وذوى الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للترايثلون ومع محافظة الأقصر ووزارة التربية والتعليم.



وتأتى تلك المسيرة فى إطار احتفالات مصر بأعياد اكتوبر و التأكيد على أن مصر صاحبة التاريخ والانتصارات وهى قادرة على صنع المستقبل بأبنائها المخلصين وشارك في تلك التظاهرة الرياضية لاعبى الترايثلون ترويجًا للسياحة بمدينة الأقصر والتي تعد واحدة من أهم المدن السياحية والاثرية والتاريخية في العالم.



كما شهد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الترايثلون والذى أقيم على هامش فعاليات البطولة أيضًا إشادة مارى سول كاسادو رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون بالدور الكبير الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على رعايته للعبة وحرصه على تقديم شتى أنواع الدعم والرعاية للاتحاد ولكافة الاحداث التي تستضيفها مصر في شتى مجالات التنظيم بما يعكس دائمًا الصورة المشرفة التي تليق بسمعة مصر الدولية.



وفى سياق متصل، عقد اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد العربى و الجمعية العمومية له وذلك لتقييم الوضع الحالي و التأكيد حول العمل على تنظيم عدد اكثر من لبطولات خلال الفترة القادمة تنطلق من مختلف الدول العربية الأعضاء في الاتحاد وتوسيع قاعدة الممارسة و جذب دول جديدة للانضمام.

