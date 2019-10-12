إطلاق سراح أعضاء داعش.. محلل سياسي يكشف الهدف الرئيسي من عدوان تركيا على سوريا

كشف الدكتور عبد الله أحمد الباحث في الشئون السياسية، عن أهداف العدوان التركي على سوريا، مؤكدا أن العدوان التركي على سوريا أحد أهدافه إطلاق سراح أعضاء داعش.





وقال الباحث السوري، إن ما يحدث الآن دراما تركية أمريكية معروفة منذ زمن، والمطلوب حاليا هو إعادة الاضطرابات في الشرق السوري وإحياء تنظيم داعش من جديد، وذلك لتحقيق مكاسب سياسية على الأرض، وأمريكا تعمل الآن على دعم الإرهابيين من داعش للسيطرة على الشرق السوري.





وأضاف الباحث السوري، أن تركيا بقيادة أردوغان دولة إخوانية لها أجندة تدميرية تسعى لتنفيذها في المنطقة، لذلك أردوغان يسعى إلي حدوث اضطرابات في المنطقة، واحتلال مناطق في سوريا، وهذا ما نراه واضحا، مؤكدا أن تركيا هي أداة أمريكية والإخوان هم الخطر الأكبر على المنطقة بأكملها.





وأوضح الباحث السوري، أن أردوغان لا يستطيع فعل أي شيء إلا بتنسيق ورضا من الولايات المتحدة، لافتا إلى أن هناك أهدافًا أمريكية لاضطراب المنطقة، وتركيا هي الداعم لتنظيم داعش في المنطقة وهي من اشترت النفط من داعش وفتحت حدودها للتنظيمات الإرهابية.