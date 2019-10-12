Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إطلاق سراح أعضاء داعش.. محلل سياسي يكشف الهدف الرئيسي من عدوان تركيا على سوريا

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:21 م
العدوان التركي على
العدوان التركي على سوريا
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
كشف الدكتور عبد الله أحمد الباحث في الشئون السياسية، عن أهداف العدوان التركي على سوريا، مؤكدا أن العدوان التركي على سوريا أحد أهدافه إطلاق سراح أعضاء داعش.

وقال الباحث السوري، إن ما يحدث الآن دراما تركية أمريكية معروفة منذ زمن، والمطلوب حاليا هو إعادة الاضطرابات في الشرق السوري وإحياء تنظيم داعش من جديد، وذلك لتحقيق مكاسب سياسية على الأرض، وأمريكا تعمل الآن على دعم الإرهابيين من داعش للسيطرة على الشرق السوري.

وأضاف الباحث السوري، أن تركيا بقيادة أردوغان دولة إخوانية لها أجندة تدميرية تسعى لتنفيذها في المنطقة، لذلك أردوغان يسعى إلي حدوث اضطرابات في المنطقة، واحتلال مناطق في سوريا، وهذا ما نراه واضحا، مؤكدا أن تركيا هي أداة أمريكية والإخوان هم الخطر الأكبر على المنطقة بأكملها.

وأوضح الباحث السوري، أن أردوغان لا يستطيع فعل أي شيء إلا بتنسيق ورضا من الولايات المتحدة، لافتا إلى أن هناك أهدافًا أمريكية لاضطراب المنطقة، وتركيا هي الداعم لتنظيم داعش في المنطقة وهي من اشترت النفط من داعش وفتحت حدودها للتنظيمات الإرهابية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرار مئات السوريين من العدوان التركي خلال 30 دقيقة.. فيديو

أردوغان يطلق نبع الشر..مخاوف من هروب 12 ألف داعشي

4 خرائط تفضح عواقب الغزو التركي لـ سوريا.. أردوغان يكرر مأساة مذبحة سريبرينيتسا في منطقته الآمنة.. و12 ألف داعشي أحرار.. وتحذيرات من كارثة إنسانية

خطة أردوغان الكبرى لعودة داعش مجددا إلى سوريا.. العدوان التركي على الشمال السوري يهدد بإبادة جماعية للأكراد.. وغضب بين الجمهوريين بسبب تساهل ترامب مع أنقرة

ولادة جديدة لـ داعش.. خبير: تركيا تقصف شمال سوريا بعمق 50 كيلو مترا.. فيديو

خبير عن تأييد الإخوان لـ عدوان تركيا على سوريا: يدعمون من يوفر الحماية والمأوى.. فيديو

ترشيحاتنا

أحمد فلوكس: كدا أقدر أقولكم إن فيلم الممر نجح

مدرب منتخب مصر السابق يدافع عن محمد صلاح بعد احتضان عارضة أزياء له

أشرف العشري يكشف عن التحرك المصري لدعم الدولة السورية ضد العدوان التركي

بين الكاجوال والكلاسيك.. دنيا سمير غانم تتألق فى أحدث ظهور

هل يجوز أخذ مصحف من المسجد؟.. الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح حكم رسم التاتو الدائم للرجل والمرأة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. أسعار صادمة لإطلالات النجمات..يسرا وإليسا وسميرة سعيد الأبرز

بـ مكياج وملابس سوداء.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

للمرة الثانية.. سمكة قرش تثير ذعر السعوديين على شاطئ القنفذة.. صور