شباب المؤتمر: ندعو لطرد القائم بأعمال السفير التركي من مصر ومقاطعة منتجاتهم

أصدر اتحاد شباب حزب المؤتمر، بيانا أدان خلاله الهجوم التركي على شمال سوريا، معتبرا هذا الهجوم عدوان صريح على الأراضي العربية السورية دون وجه حق.



وقال الاتحاد في بيانه اليوم محذرا العالم ان هذا المختل "أردوغان" يقوم بكارثة انسانية سيدفع ثمنها النساء والاطفال السوريين من تشريد وقتل وهذا العدوان يعد جريمة في حق الإنسانية مقابل ارضاء غروره ونزواته الاستعمارية.



وأضاف الاتحاد خلال بيانه، أن هذا الأردوغان ضرب بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية في ظل صمت تام من القوى الدولية، ما يعد جريمة في حق الانسانية ، وهذا يعطى الحق للجيش السوري الوطني في الدفاع عن أرضه وسيادته.



وطالب اتحاد الشباب، مجلس الأمن الدولي بإعمال المبادئ الراسخة لحماية السيادة الوطنية للدولة السورية وحماية الشعب السورى من عمليات التطهير العرقي والمجازر التي يخطط أردوغان لها ويطالب شباب المؤتمر الدولة المصرية بطرد القائم بأعمال السفير التركي من مصر و ويطالب ايضا دول العالم الشرفاء بمحاصرة تركيا اقتصاديا ومقاطعة المنتجات والعلامات التجارية التركية كوسيلة للضغط على هذا المهوس الأهوج.