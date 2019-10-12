بـ شعر طويل .. بسمة بوسيل بإطلالة جديدة تبرز أنوثتها

نشرت الفنانة بسمة بوسيل صورة جديدة لها برفقة على وسائل التواصل الاجتماعى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت بها بـ تى شيرت باللون الأبيض والأورنج، وبنطلون جينز الذى يبرز رشاقتها.



وتركت شعرها منسدلاً بطريقة رائعة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على اللون الأسود للأيلينر والرموش الذى يبرز جمالهما، ووضعت أحمر شفاه باللون الأورنج.





ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط بسيط لإكمال إطلالتها.

