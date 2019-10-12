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برلمان

برلماني: أردوغان أصبح زعيم عصابة إرهابية ونهايته ستكون على أيدي أحرار تركيا

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:22 م
النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بالبرلمان
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فريدة محمد
أدان النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الاعتداء التركي على شمال شرق سوريا، مؤكدا أن هذا العدوان الارهابى يعد وفق القانون الدولي تعديا سافرا على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية ويمثل تهديدًا خطيرا وغير مسبوق للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

ووصف "زين الدين" فى بيان له أصدره اليوم رجب طيب أردوغان بأنه أصبح زعيما من زعماء العصابات والتنظيمات الإرهابية خاصة أنه يحاول من خلال هذا العمل الإجرامي الهجوم على القوات الكردية في شمال شرق سوريا بهدف الإفراج عن عناصر داعش الموجودة في سجون القوات الكردية وكذلك عمل تغيير ديمغرافي لطبيعة السكان الموجودة على الحدود التركية وهو ما يمثل انتهاكا صريحا لاستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين إن العدوان التركي ضد سوريا يزيد من معاناة سوريا والسوريين ويعيق الجهود الدولية والإقليمية الراهنة لتحقيق الاستقرار في سوريا وهو ما يهدف له النظام التركي ليستمر في متاجرته باللاجئين السوريين وويلات الشعب السوري، مطالبا من المجتمع الدولى باسره خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة اتخاذ خطوات من أجل وقف الاعتداءات التركية على الأراضي السورية ووضع حد لتجاوزات المجنون أردوغان واستفزازاته المستمرة لجيرانه.

كما طالب من جميع الدول العربية والإسلامية والأوروبية بسرعة طرد سفراء الإرهابي أردوغان ومقاطعة المنتجات التركية وتوقيع أقصى العقوبات الاقتصادية ضد تركيا مؤكدا أن نهاية أردوغان اقترب وستكون على يد الأحرار من الشعب التركى الذى سيقدم بنفسه أردوغان الى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب.
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