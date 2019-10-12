شاهد.. الطفلة سارة التي بترت ساقها جراء القصف التركي

فيديو للطفلة سارة التي بترت ساقها جراء القصف التركي ولم تعرف عن مقتل شقيقها .. #العربية زارتها وكشفت تفاصيل الحادثة المأساوية pic.twitter.com/TLaiVUIRk8 — العربية (@AlArabiya) ١٢ أكتوبر ٢٠١٩

نشرت الصفحة الرسمية لقناة "العربية" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت مقطع فيديو للطفلة السورية سارة التي بُترت ساقها جراء القصف التركي على مدينة رأس العين شمال سوريا.وقالت قناة "العربية" إن الطفلة سارة لم تعرف بعد عن مقتل شقيقها متأثرا بجراحه؛ من القذيفة التي تم إطلاقها من الجانب التركي.وشنت تركيا هجوما جويا وبريا على شمال شرق سوريا مستهدفًا الأكراد.