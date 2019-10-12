قوات سوريا الديمقراطية تنفي سيطرة تركيا على وسط مدينة رأس العين

نفت قوات سوريا الديمقراطية سيطرة قوات تدعمها تركيا على وسط مدينة رأس العين اليوم السبت بعدما أعلن مسؤول أمني تركي كبير السيطرة على وسط المدينة.



وقال مروان قامشلو المسؤول الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية إن قوات مدعومة من تركيا دخلت حيا واحدا في رأس العين، وهو حي الصناعة، بعد ساعات من القصف التركي العنيف مما استلزم "تراجعا تكتيكيا" عن تلك المنطقة.



وأضاف "الآن بدأ الهجوم من قوات سوريا الديمقراطية وهناك اشتباكات عنيفة جدا الآن".



وقال "الاشتباكات ما زالت مستمرة في حي الصناعة وهو أول حي على الحدود التركية".