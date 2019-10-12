بث مباشر.. مباراة إسبانيا والنرويج في تصفيات يورو 2020

يحل منتخب إسبانيا ، ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب النرويج، اليوم السبت، ضمن تصفيات يورو 2020.



بث مباشر لمباراة إسبانيا والنرويج في تصفيات يورو 2020:



وتقام مباراة إسبانيا الونريوج في تمام التاسعة إلا ربع مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 2.



إسبانيا ضد السويد:



ويسعى منتخب إسبانيا ، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى بطولة يورو 2020، بينما يطمح منتخب النرويج في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الماتدور للحفاظ على حظوظه في الصعود.



إنجاز راموس:



وينتظر سيرجيو راموس تحقيق إنجازا تاريخيا احل مشاركته في مباراة اليوم، حيث سيصل إلى المباراة الـ 168 له مع منتخب إسبانيا، اليوم، ليصبح بذلك أكثر اللاعبيين مشاركة في تاريخ الماتدور.



ترتيب إسبانيا والسويد في تصفيات يورو 2020:



ويحتل منتخب إسبانيا صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 18 نقطة، بينما يتواحد منتخب النرويج في المركز الرابع بـ 9 نقاط.



مباريات أخرى في تصفيات يورو 20250



ويلتقي اليوم ايضا ضمن تصفيات يورو 2020، إيطاليا مع اليونان، مالطة مع السويد، جورجيا مع إيرلندا، الدنمارك مع سويسرا، البوسنة مع فلندا، جرز فاروه مع رومانيا ليشتنشتاين مع أرمينيا.



بث مباشر لمباراة إسبانيا والنرويج في تصفيات يورو 2020:





