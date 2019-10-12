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رياضة

بث مباشر.. مباراة إيطاليا واليونان في تصفيات يورو 2020

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:37 م
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
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محمد السعيد
يستضيف منتخب إيطاليا، نظيره منتخب اليونان، اليوم، السبت، ضمن منافسات تصفيات بطولة يورو 2020.

بث مباشر لمبارة إيطاليا واليونان في تصفيات يورو 2020:

وتقام مباراة إيطاليا واليونان في تمام التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1.

إيطاليا ضد اليونان:

ويسعى منتخب إيطاليا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لحجز بطاقة التأهل إلى بطولة يورو 2020، بينما يطمح منتخب اليونان في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

ترتيب إيطاليا واليونان:

ويحتل منتخب إيطاليا صدارة جدول ترتيب المجموعة العاشرة في تصفيات يورو 2020، برصيد 18 نقطة، بينما بتواجد منتخب اليونان في المركز الخامس بـ 5 نقاط.

مباريات آخرى في تصفيات يورو 2020:

ويلتقي اليوم ايضا ضمن تصفيات يورو 2020، إسبانيا مع النرويج، مالطة مع السويد، جورجيا مع إيرلندا، الدنمارك مع سويسرا، البوسنة مع فلندا، جرز فاروه مع رومانيا ليشتنشتاين مع أرمينيا.

بث مباشر لمباراة إيطاليا واليونان في تصفيات يورو 2020:


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