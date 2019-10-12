للتغلب على الانقطاع المتكرر.. الاختبار التجريبي لبئر محطة مياه شاهين بالمنيا

قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى إنه بناء على توجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، تم عمل الاختبار التجريبي للبئر الخاص بمحطة مياه شاهين المزمع إنشاؤها على ترعة الإبراهيمية والتى تغطى منطقة غرب المنيا بالكامل بما فيها منطقتى شاهين والخشابة والتى ستعمل على القضاء على مشكلة ضعف المياه نهائيا بالمنطقة.



وأكد الشهاوي، أن شركة مياه الشرب وضعت خطة لجميع النقاط الساخنة داخل المحافظة لوضع حلول جذرية تجنبا للمشكلات المتكررة كل عام.



وأشار إلى أنه تم عقد دورة تدريبية نظمتها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية فرع أبوقرقاص بهدف النهوض بمهارات العاملين بالشركة ورفع قدراتهم في استخدام مهمات السلامة والصحة المهنية لمعرفة كيفية التغلب على تسرب الكلور.



يذكر أن أهالى منطقتى شاهين والخشابة يعانون من الانقطاع المتكرر وضعف مياه الشرب مما لجأ العديد منهم تركيب مواتير على نفقتهم الخاصة من أجل الحصول على المياه الأمر الذي يكبدهم نفقات مالية كبيرة نتيجة الأعطال المتكررة للمواتي.