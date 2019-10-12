Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

للتغلب على الانقطاع المتكرر.. الاختبار التجريبي لبئر محطة مياه شاهين بالمنيا

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:56 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى إنه بناء على توجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، تم عمل الاختبار التجريبي للبئر الخاص بمحطة مياه شاهين المزمع إنشاؤها على ترعة الإبراهيمية والتى تغطى منطقة غرب المنيا بالكامل بما فيها منطقتى شاهين والخشابة والتى ستعمل على القضاء على مشكلة ضعف المياه نهائيا بالمنطقة.

وأكد الشهاوي، أن شركة مياه الشرب وضعت خطة لجميع النقاط الساخنة داخل المحافظة لوضع حلول جذرية تجنبا للمشكلات المتكررة كل عام.

وأشار إلى أنه تم عقد دورة تدريبية نظمتها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية فرع أبوقرقاص بهدف النهوض بمهارات العاملين بالشركة ورفع قدراتهم في استخدام مهمات السلامة والصحة المهنية لمعرفة كيفية التغلب على تسرب الكلور.

يذكر أن أهالى منطقتى شاهين والخشابة يعانون من الانقطاع المتكرر وضعف مياه الشرب مما لجأ العديد منهم تركيب مواتير على نفقتهم الخاصة من أجل الحصول على المياه الأمر الذي يكبدهم نفقات مالية كبيرة نتيجة الأعطال المتكررة للمواتي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بفستان كشمير لامع.. زوجة مصطفى فهمى تبرز أنوثتها بإطلالة مميزة

بعد التحرش به .. ماذا يعني ظهور القرش الحوتي في مياه البحر الأحمر؟

قرار جمهورى بنقل سكرتير أول بالسلك الدبلوماسي لوظيفة معادلة بوزارة التنمية المحلية

دعاء ليلة القدر.. والدة أول موديل من متلازمة داون تروى تفاصيل مؤثرة.. فيديو

تطورات جديدة في أزمة الهتافات المسيئة بين الأردن والكويت

كفاية تجميل.. الجمهور ينتقد بسمة بوسيل فى أحدث ظهور لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. أسعار صادمة لإطلالات النجمات..يسرا وإليسا وسميرة سعيد الأبرز

بـ مكياج وملابس سوداء.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

للمرة الثانية.. سمكة قرش تثير ذعر السعوديين على شاطئ القنفذة.. صور