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فن

عايزنها فوضى لمحمد رمضان تقترب من 5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:27 م
هما عايزنها فوضي
هما عايزنها فوضي لـ محمد رمضان
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قسم الفن
اقتربت أغنية "هما عايزنها فوضى" للفنان محمد رمضان من تحقيق 5 ملايين مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" منذ طرحها من أسبوعين.

وتقول كلمات الأغنية: "اولا انت مش راجل .. بعد ما هربت بعيد جاي تعمل فيها مناضل بالباطل.. إزاي عايز تخطط لمستقبل شعب كامل.. لو مشروع حياتك الوحيد اللي انت عملته فاشل.. تعرف إيه انت عن الشارع واللي بيحصل فيه.. تعرف إيه عن الطفل اللي من صغره بيصرف عالبيت.. تعرف ايه عن الغلبان اللي بيعرق لأجل الجنيه.. أكيد مسمعتش صوت الشعب وانت جوه الكباريه".

يذكر أن محمد رمضان كانت آخر أعماله مسلسل "زلزال" والذى عرض فى رمضان الماضى وشاركه البطولة فيه حلا شيحة وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.
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