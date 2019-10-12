قبل إطلاقها رسميا.. هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية توقف بيع الـ Gram

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية تعليمات إلى شركة "Telegram Group"، المالكة لخدمة الرسائل المشفرة تيليجرام "Telegram"، بوقف مبيعات العملة الرقمية الخاصة بها "Gram cryptocurrency"، وفقا لما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.





وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة "SEC": "إن الشركة وفرعها TON Issuer Inc التابع لخدمة التشفير فشلت في تسجيل بيع مبكر بقيمة 1.7 مليار دولار من الرموز المشفرة الخاصة بها"، وذلك قبل إطلاق شبكة blockchain الخاصة بها في 31 أكتوبر الجاري.





ونظرًا لأن هيئة الأوراق المالية والبورصة تعامل العملة المشفرة كأوراق مالية، تقول الوكالة إن Telegram تنتهك قانون الأوراق المالية.





وقال "ستيفاني أفاكيان"، المدير المشارك لقسم فرض القانون في البورصة في بيان: "إن الإجراء الطارئ الذي اتخذناه اليوم يهدف إلى منع شركة Telegram من إغراق الأسواق الأمريكية بالرموز الرقمية، التي تدعي أنها بيعت بشكل غير قانوني، وندعي أن المدعى عليهم فشلوا في تزويد المستثمرين بالمعلومات المتعلقة بعمليات Grams and Telegram التجارية ، والوضع المالي ، وعوامل الخطر، والإدارة التي تتطلبها قوانين الأوراق المالية".





ولكن إذا لم توزع شركة تيليجرام الدفعة الأولى من الرموز الخاصة بالعملة بحلول 31 أكتوبر، فيجب عليها إعادة الأموال التي جمعتها، وفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".





ووفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة SEC، ضم المستثمرون في عملة الجرام 171 فردًا ومؤسسيه في جميع أنحاء العالم، اشتروا 2.9 مليون رمز، وتم شراء مليون من هذه الرموز من قبل 39 مشترًا أمريكيًا، ولكن شركة تيليجرام لم تسجل عملية البيع أبدًا، ونتيجة لذلك خرقت القانون، وكما تقول هيئة الأوراق المالية والبورصة قد تضطر إلى خسارة مبلغ 1.7 مليار دولار الذي جمعته من المستثمرين.





وبشكل غريب أخفت شركة تيليجرام التفاصيل الرئيسية حول شبكة TON المزعومة، وتم تصميم منصة blockchain ليتم إقرانها بمحفظة رقمية تهدف (مثل مشروع عملة Libra الخاصة بفيسبوك )، إلى تقديم عملة لا مركزية لأي شخص لديه هاتف ذكي.





ولكن الشركة أقرت رسميًا فقط بوجود الشبكة في وقت سابق من هذا الشهر، وفي خطاب موجه إلى المستثمرين يفصحون عن تاريخ إطلاقه الرسمي، وفقًا لموقع تشفيردوز الإخباري، رفضت تيليجرام الكشف عن التفاصيل الرئيسية حول المشروع منذ إلغاء عرض عملة أولية في مايو من العام الماضي.





ويرجع ذلك جزئيًا إلى المخاوف التنظيمية التى أثارتها عمليات بيع ما قبل الرموز المميزة لها، والتي تم الإبلاغ عنها فيما بعد أنها بلغت 1.7 مليار دولار، وتثير عملة الجرام قلق المنظمين والباحثين في مجال الأمن الذين يشعرون بالقلق من أن قلة الرقابة ستجعل شبكة تيليجرام جذابة لغاسلي الأموال وتجار المخدرات.



