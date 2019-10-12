نائب يطالب الحكومة بفرض تدابير وقائية لحماية الصناعات المحلية

أشاد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بقرار المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات، شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التى تم فرضها بموجب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019، والصادر خلال شهر أبريل من العام الجارى.



وأكد "أبو جاد" فى بيان له أصدره اليوم، أهمية مثل هذه القرارات لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية خاصة أنه كان هناك شكوى مؤيدة مستنديًا من الصناعة المحلية، تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء والمنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط " البليت"، وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق، عقب إعلان بدء التحقيق فى 31 مارس 2019 سواء من خلال جلسات الاستماع وردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة أو من زيارات التحقق الميدانية لعينة من الشركات مقدمة الشكوى، حيث توصلت جهة التحقيق إلى أن هناك زيادة كبيرة فى الواردات من تلك المنتجات "محل الشكوى" ألحقت ضرارًا جسيمًا بالصناعة المحلية مما يتطلب فرض رسوم وقائية نهائية متدرجة لمدة 3 سنوات.



وطالب النائب حسين أبو جاد من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سرعة التدخل لاصدار مثل هذه القرارات لحماية جميع الصناعات المصرية حال تضررها من عمليات الاستيراد، مؤكدا أن هذه القرارات قبل أن تكون لحماية الصناعات الوطنية فهى لصالح الاقتصاد المصرى وتعمل على الحد من الاستيراد لمنتجات وصناعات محلية.



‏تجدر الإشارة الى أن القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019، والصادر خلال شهر أبريل من العام الجارى لفرض تدابير وقائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب يتضمن:



أولًا : تخضع الواردات من صنف "حديد التسليح لأغراض البناء" عيدان وقضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى 11 أبريل 2020، وبنسبة 21 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أبريل 2020 حتى 11 إبريل 2021، وبنسبة 17 % من القيمة CIF للطن، وذلك خلال الفترة من 12 أبريل 2021 حتى 11 أبريل 2022.



ثانيًا: تخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط "البيليت" لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16 % من القيمة CIF، وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020، وبنسبة 13 % من القيمة CIF، وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 أبريل 2021، وبنسبة 10 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أبريل 2021 حتى 11 أبريل 2022.



ونص القرار على إنهاء العمل بالقرار رقم 346 لسنة 2019، ونشره بالوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من 12 أكتوبر 2019.

