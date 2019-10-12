مانشستر يونايتد مهدد بفقدان أهم أسلحته أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

تحوم الشكوك حول لحاق الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد بمباراة فريقه أمام ليفربول، الأسبوع المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل البريطانية"، أن بوجبا سيغيب بنسبة كبيرة من مباراة ليفربول، بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.



وكان بوجبا تعرض لإصابة قوية في الكاحل، أمام آرسنال، في الدوري السابعة، من الدوري الإنجليزي.



ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ 12 بتسع نقاط.