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برلمان

برلمانى يطالب المجتمع الدولى بضبط أردوغان ومحاكمته أمام الجنائية الدولية

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:22 م
أردوغان
أردوغان
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فريدة محمد
أدان النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب بشدة العدوان التركي على الأراضي السورية، مؤكدا أنه اعتداء صارخ على سيادة دولة عربية شقيقة يتنافى مع قواعد القانون الدولي ويهدد بعودة التنظيمات الارهابية من جديد وفى مقدمتها تنظيم "داعش" مرة أخرى.

وقال " الحناوى " فى بيان له أصدره اليوم إن السلطان التركى المهووس رجب طيب أردوغان يرتكب انتهاكات وجرائم واضحة في حق الشعب السورى، من خلال القصف العشوائي المستمر ضد المواطنين الأبرياء ، مؤكدا أن ما يقوم به أردوغان في شمال سوريا يستوجب من المجتمع الدولى بأسره سرعة القبض عليه ومحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب.

وأشار النائب محمد هانى الحناوى إلى أن العالم كله على وعي وإدراك كاملين بان أردوغان وعصابته الإرهابية يقومون بدعم وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية في سوريا وايضا فى ليبيا والعراق.

وطالب المجتمع الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بتحمل مسئولياته والتدخل العاجل لوقف أعمال أردوغان الإرهابية داخل سوريا خاصة قتل الأطفال والمدنيين العزل والتصدي لهذه الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
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