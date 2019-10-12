Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد تغيبها العثور على جثة رضيعة مقتولة بسمالوط

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:53 م
جثة رضيعة
جثة رضيعة
Advertisements
ايمن رياض
عثرت الأجهزة الأمنية على جثة فتاة رضيعة مقتولة مبلغ بغيابها منذ 3 أيام من أبناء قرية قلوصنا بسمالوط شمال المنيا. 

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير البحث الجنائى بالمديرية بورود بلاغ إلى مركز شرطة سمالوط شرق باختفاء طفلة رضيعة 18 شهرا من قرية قلوصنا التابعة لدائرة مركز سمالوط.

وعقب تشكيل فريق بحث جنائي تم العثور على الطفلة جثة هامدة وكشفت تحريات المباحث قيام سائق مركبة توك توك بخطف الطفلة من الشارع وقام بقتلها وتركها بمنطقة شرق السكة الحديد بسمالوط.

تم تشكيل فريق من البحث الجنائي وتفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهم وتحديد سبب ارتكابه الواقعة ، تحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشذوذ الجنسي الدافع.. كشف غموض العثور على جثة سائق مقتولا داخل منزله ببلبيس

ترشيحاتنا

إغراق أنفاق محافظة القاهرة بالمياه.. لهذا السبب

فوائد أكل العسل يوميا.. 12 فائدة رقم 3 الأهم

بعد ظهوره مع عارضة الأزياء.. تعليق ناري من دعاء صلاح على مهاجمي محمد صلاح

للمرة الثانية.. سمكة قرش تثير ذعر السعوديين على شاطئ القنفذة.. صور

حرس الحدود السعودي يفضح كذب إيران.. أول تعليق للمملكة على حادث الناقلة سبتي

علقة ساخنة لـ عريس ليلة الدخلة من أهل عروسته لزواجه منها دون علمهم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. أسعار صادمة لإطلالات النجمات..يسرا وإليسا وسميرة سعيد الأبرز

بـ مكياج وملابس سوداء.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

للمرة الثانية.. سمكة قرش تثير ذعر السعوديين على شاطئ القنفذة.. صور