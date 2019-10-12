بعد تغيبها العثور على جثة رضيعة مقتولة بسمالوط

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة فتاة رضيعة مقتولة مبلغ بغيابها منذ 3 أيام من أبناء قرية قلوصنا بسمالوط شمال المنيا.



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير البحث الجنائى بالمديرية بورود بلاغ إلى مركز شرطة سمالوط شرق باختفاء طفلة رضيعة 18 شهرا من قرية قلوصنا التابعة لدائرة مركز سمالوط.



وعقب تشكيل فريق بحث جنائي تم العثور على الطفلة جثة هامدة وكشفت تحريات المباحث قيام سائق مركبة توك توك بخطف الطفلة من الشارع وقام بقتلها وتركها بمنطقة شرق السكة الحديد بسمالوط.



تم تشكيل فريق من البحث الجنائي وتفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهم وتحديد سبب ارتكابه الواقعة ، تحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق.

