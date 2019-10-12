بحضور نظيف وعلي مصيلحى.. تشييع جثمان وزير الاتصالات الأسبق لمثواه الأخير

شيعت، منذ قليل، جنازة الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات الأسبق، من مسجد الحصرى، بمدينة 6 أكتوبر، بحضور وزراء سابقين وحاليين.



وحضر إلى المسجد عدد من الشخصيات العامة كامن من بينهم الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، كما حضر الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية المحلية الأسبق.



ووصل، جثمان الدكتور طارق كامل، إلى مطار القاهرة الدولى، مساء أمس الجمعة، على متن رحلة مصر للطيران رقم 772 القادمة من جنيف.