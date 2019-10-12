Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بحضور نظيف وعلي مصيلحى.. تشييع جثمان وزير الاتصالات الأسبق لمثواه الأخير

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:18 م
صدى البلد
Advertisements
عمرو سيد
شيعت، منذ قليل، جنازة الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات الأسبق، من مسجد الحصرى، بمدينة 6 أكتوبر، بحضور وزراء سابقين وحاليين.

وحضر إلى المسجد عدد من الشخصيات العامة كامن من بينهم الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، كما حضر الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية المحلية الأسبق.

ووصل، جثمان الدكتور طارق كامل، إلى مطار القاهرة الدولى، مساء أمس الجمعة، على متن رحلة مصر للطيران رقم 772 القادمة من جنيف.
بحضور نظيف وعلي مصيلحى.. تشييع جثمان وزير الاتصالات الأسبق لمثواه الأخير
بحضور نظيف وعلي مصيلحى.. تشييع جثمان وزير الاتصالات الأسبق لمثواه الأخير
بحضور نظيف وعلي مصيلحى.. تشييع جثمان وزير الاتصالات الأسبق لمثواه الأخير
بحضور نظيف وعلي مصيلحى.. تشييع جثمان وزير الاتصالات الأسبق لمثواه الأخير
بحضور نظيف وعلي مصيلحى.. تشييع جثمان وزير الاتصالات الأسبق لمثواه الأخير
بحضور نظيف وعلي مصيلحى.. تشييع جثمان وزير الاتصالات الأسبق لمثواه الأخير
بحضور نظيف وعلي مصيلحى.. تشييع جثمان وزير الاتصالات الأسبق لمثواه الأخير
بحضور نظيف وعلي مصيلحى.. تشييع جثمان وزير الاتصالات الأسبق لمثواه الأخير
بحضور نظيف وعلي مصيلحى.. تشييع جثمان وزير الاتصالات الأسبق لمثواه الأخير
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشييع جثمان زوج السفيرة ميرفت التلاوى من مسجد الحصري.. صور

انتهاء تشييع جثمان الفنان طلعت زكريا لمثواه الأخير بالإسكندرية.. فيديو وصور

وفاة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق في جنيف

جثمان وزير الاتصالات الأسبق يصل مصر غدا والعزاء الاثنين في عمر مكرم

جثمان طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق يصل مطار القاهرة قادما من جنيف

أسرة وزير الاتصالات الأسبق طارق كامل تستقبل جثمانه في مطار القاهرة.. صور

ترشيحاتنا

كيف تقضى يومك فى طاعة الله؟.. تعرف على 10 خطوات

نيسان نافارا 2020 تحصل على نسخة جديدة كليا .. صور

بحضور نظيف وعلي مصيلحى.. تشييع جثمان وزير الاتصالات الأسبق لمثواه الأخير

بفستان محتشم .. مريام فارس تبهر متابعيها بإطلالة جديدة.. صور

حيلة ذكية لشطب نص رسالة واتساب

مش طبيعي.. أب يتسبب في كسور لطفله بعمر الـ8 أسابيع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. أسعار صادمة لإطلالات النجمات..يسرا وإليسا وسميرة سعيد الأبرز

بـ مكياج وملابس سوداء.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

للمرة الثانية.. سمكة قرش تثير ذعر السعوديين على شاطئ القنفذة.. صور