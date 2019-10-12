احترسي.. هذه الرياضة قاتلة للأطفال

تحرص الأمهات على صحة أبنائها في مختلف نواحي الحياة، سواء على المستوى الصحي أو التعليمي، مما يدفعها للبحث عن سبل لحمايتهم من أي مخاطر واختيار ما يناسبهم ومن ضمن هذه الاختيارات هي اختيار الرياضة التي تقوي من بنيانهم، ولكن ما لا تعلمه الكثيرات أن بعض الرياضيات تؤثر بالسلب لا بالإيجاب.



رياضة كرة القدم الأمريكية واحدة من الرياضيات التي تدخل قائمة الاتهامات بما تجلب من أضرار تؤثر على صحة الأطفال طوال العمر، ذلك وفقًا لما توصلت إليه الدراسات الحديثة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وذكرت أنها من إحدى أخطر الرياضيات مؤخرًا.



وأشارت الدراسة التي أجريت مؤخرًا أن أضرار لعب كرة القدم الأمريكية هي نفسها أضرار التدخين في سن مبكر، حيث تؤثر كرة القدم الأمريكية على الرئة وتعيق من نموها، وكذلك تسبب في تلف الدماغ.



فـمرض تلف في الدماغ، مرتبط بالاعتلال الدماغي المزمن، أو CTE، وهو المرض المدمر الذي يُعتقد أنه أدى إلى وفاة لاعب فريق NFL الراحل آرون هيرنانديز إلى الانتحار في عام 2017.



وبالمثل لن تنمو الرئتان أبدًا إلى أقصى حد ممكن إذا بدأت التدخين قبل سن 25 عامًا، عندما تتوقف عن النمو، كما تشير الدراسات إلى أن CTE سببها صدمات متكررة في الرأس، وأن الأدمغة لا تتراجع عن الإصابة كما هو الحال في سن الثانية عشر.



لذا فإن تأخير لعب كرة القدم حتى بعد سن الرابعة عشرة يمكن أن يساعد في حماية الأطفال من الأضرار الأسوأ والأقدم على أدمغتهم النامية.