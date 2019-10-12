فوائد أكل العسل يوميا.. 12 فائدة رقم 3 الأهم

فوائد اكل العسل يوميا، معروف منذ العصور القديمة فالعسل يعد غذاء ودواء، حيث أنه يحتوى على مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية والاستخدامات الطبية لاحتوائه على يحتوي على مضادات الأكسدة والتي يمكن أن تساعد في مكافحة تلف الخلايا التي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب.



ولأن فوائد اكل العسل لا تعد أو تحصي نرصد لكم فى سياق التقرير التالى فوائد اكل العسل يوميا بالتفصيل.



فوائد اكل العسل يوميا



1- يساعد في التغلب على الصداع، حيث يعمل العسل على أكسدة الكحول في الكبد، وخاصة أنه يحتوى على نسبة متساوية من الجلوكوز والفركتوز.



2- يحتوي على مضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعد في مكافحة تلف الخلايا التي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب، لذلك يوصي بتناول معلقة أو اثنين من العسل يوميا.



3- يساعد في محاربة السرطان، حيث يعمل العسل على منع نمو الخلايا السرطانية.



4- يساعد تناول العسل يوميا على التئام الجروح والحروق، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن التطبيق الموضعي للعسل على الجروح البسيطة إلى المتوسطة قد يسرع عملية الشفاء.



5- يساهم العسل فى علاج السعال والشعور بالهدوء.



6- التحكم في الوزن، حيث يمكن أن يستخدم العسل ضمن المُحليات الطبيعية، كبديل من السكر.



7- يساعد العسل على تحسين الكولسترول، فالكولسترول يلعب دورًا رئيسيًا في تصلب الشرايين، وهو تراكم دهني في الشرايين يمكن أن يؤدي إلى نوبات قلبية وسكتات دماغية، وبالتالى فإن العسل قد يحسن مستويات الكوليسترول في الدم.



8- المغذيات النباتية في العسل تعمل كمضاد للبكتيريا والفطريات، فضلا عن إمداد الجسم بالعناصر الغذائية القيمة.



9- يساهم العسل فى عمليات الهضم، فضلا عن التخلص من مشكلات الجهاز الهضمي مثل الإسهال، كما أنه علاج فعال لبكتيريا هيليكوباكتر بيلوري.



10- يعزز بشكل طبيعي النوم، حيث يسبب تناول العسل زيادة في مستويات السيروتونين والأنسولين، بينما يحولها الجسم بانتظام إلى الميلاتونين، وهو مركب يعزز النوم وينظمه.



11- يحسن الذاكرة، فالعسل يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على امتصاص الكالسيوم وهو عنصر حيوي لتغذية الدماغ.



12- يستخدم العسل كمعالج طبيعي قوي للبشرة، حيث تناولت دراسة نشرتها المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، فإن المرضى الذين طبقوا العسل المخفف على مناطق تتساقط فروة الرأس قبل ثلاث ساعات من الشطف "استجابوا بشكل ملحوظ مع التطبيق"، وفي نفس الدراسة، اختفت قشرة فروة الرأس في غضون أسبوع واحد، و الآفات الجلدية في غضون أسبوعين، وحتى بعض المرضى أظهروا "تحسنًا شخصيًا في تساقط الشعر".



مصدر المعلومات مواقع self وpowerofpositivity