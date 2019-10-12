كوارث صحية غير متوقعة تؤدي إلى الوفاة بسبب الزواج المبكر

وفقا لإحصائيات يوجد حوالى 15 مليون طفلة حول العالم يتم تستينهم وتزويجهم مبكرًا ويحرموا من حياتهم الطبيغية وقام موقع nbci بتقديم 3 أثار سلبية لزواج الفتاة المبكر وهما:

1- الوفاة

الزواج المبكر يزيد من نسبة الوفاة مبكرًا لأنهم أطفال ينجبون أطفال مما يسبب تسمم الحمل ونزيف ما بعد الولادة ، ويمكن أن لا يتناسب حجم الطفل مع عظام حوض الفتاة كل هذه الأسباب تؤدى إلى الوفاة



2-التأثير على الطفل

تزيد حالة الوفاة للأطفال الرضع ومخاطر الأصابة بأمراض كثيرة ولذلك لزواج الأمهات فى فترة المراهقة، والموضوع يختلف تمامًا بالنسبة للأمهات من سن 20:29 عامًا فتكون الأطفال أكثر صحة بنسبة 73%



3- العنف الجسدى

كلما صغر سن الفتيات لا يدركون الكثير مما يحدث حولهم ، وفى أغلب الأحيان لا تكون قد المسئولية مما يعرضها للعنف من زوجها الذى يكبر عنها بسنين طويلة بنسبة 50% وكثير منهم يعتقدون أنه شئ طبيعى

