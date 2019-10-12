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مرأة

كوارث صحية غير متوقعة تؤدي إلى الوفاة بسبب الزواج المبكر

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:02 م
صدى البلد
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قسم المرأة
وفقا لإحصائيات يوجد حوالى 15 مليون طفلة حول العالم يتم تستينهم وتزويجهم مبكرًا ويحرموا من حياتهم الطبيغية وقام موقع nbci بتقديم 3 أثار سلبية لزواج الفتاة المبكر وهما:
1- الوفاة
الزواج المبكر يزيد من نسبة الوفاة مبكرًا لأنهم أطفال ينجبون أطفال مما يسبب تسمم الحمل ونزيف ما بعد الولادة ، ويمكن أن لا يتناسب حجم الطفل مع عظام حوض الفتاة كل هذه الأسباب تؤدى إلى الوفاة

2-التأثير على الطفل
تزيد حالة الوفاة للأطفال الرضع ومخاطر الأصابة بأمراض كثيرة ولذلك لزواج الأمهات فى فترة المراهقة، والموضوع يختلف تمامًا بالنسبة للأمهات من سن 20:29 عامًا فتكون الأطفال أكثر صحة بنسبة 73%

3- العنف الجسدى
كلما صغر سن الفتيات لا يدركون الكثير مما يحدث حولهم ، وفى أغلب الأحيان لا تكون قد المسئولية مما يعرضها للعنف من زوجها الذى يكبر عنها بسنين طويلة بنسبة 50% وكثير منهم يعتقدون أنه شئ طبيعى
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