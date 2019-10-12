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محافظات

عقب تلقيه إنذاراً على يد محضر.. محافظ الدقهلية يتفقد ميدان أم كلثوم بعد التطوير

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:18 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم ميدان أم كلثوم بالمنصورة بعد تطويره، والذي افتتحه خلال ذكرى احتفالات نصر أكتوبر المجيد وذلك للاطمئنان على تنفيذ التوجيهات التي أصدرها يوم الافتتاح.

وشدد محافظ الدقهلية على مسئولي الشركة المنفذة لتطوير الميدان بسرعة الانتهاء من كتابة اسم أم كلثوم على ثلاث جهات من الميدان ليعلو كما علا دائما، وأن يتم تكثيف الإضاءة حول التمثال.

وأكد محافظ الدقهلية على قيمة الميدان الذي يحمل اسم ام كلثوم رمز العراقة والأصالة والإبداع والتي لقبت بكوكب الشرق وتمثل رمزا من رموز الفن في العالم كله. 

وأضاف محافظ الدقهلية أن الشركة القائمة بتطوير الميدان ستقوم بتطوير ميادين أخرى كنموذج مشرف للمشاركة المجتمعية التي يتميز بها شعب الدقهلية،ووجه الشكر للقائمين على عملية تطوير الميدان. 

يشار إلى أن محافظ الدقهلية كان قد طلب من الشركة المنفذة للتطوير يوم الافتتاح أن تقوم بإعادة كتابة اسم ام كلثوم على الميدان من جهاته الثلاث لتحمل اسم كوكب الشرق، وبالفعل يتم التنفيذ اليوم .

كان أحد المحامين ويدعى ايمن منصور العربى ارسل الاسبوع الماضى إنذارا على يد محضر للدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية لمطالبته بإزالة الإعلان الموجود بمحيط تمثال ام كلثوم بميدان الثورة بالمنصورة اعتراضا على اسم الشركة التى جددت وطورت ميدان ام كلثوم.

وطالب المحامى فى انذاره من المحافظ بإعمال صريح نصوص القانون رقم ٦٦ بمادته الخامسة فقرة ( د ) ونبهت علي المحافظ بإزالة اللافتات وكافة أشكال الدعاية الموجودة بميدان أم كلثوم.
عقب تلقيه إنذاراً على يد محضر.. محافظ الدقهلية يتفقد ميدان أم كلثوم بعد التطوير
عقب تلقيه إنذاراً على يد محضر.. محافظ الدقهلية يتفقد ميدان أم كلثوم بعد التطوير
عقب تلقيه إنذاراً على يد محضر.. محافظ الدقهلية يتفقد ميدان أم كلثوم بعد التطوير
عقب تلقيه إنذاراً على يد محضر.. محافظ الدقهلية يتفقد ميدان أم كلثوم بعد التطوير
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