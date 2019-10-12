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توك شو

وزير خارجية لبنان يطالب بعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية.. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:20 م
وزير خاجرة لبنان
وزير خاجرة لبنان
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هاني حسين
قال وزير خارجية لبنان جبران باسيل، إننا نجتمع اليوم من أجل سوريا، مضيفا: "ألم يحن الوقت لعودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية ووقف حمام الدم والإرهاب، والمصالحة العربية العربية وعودة سوريا إلى الجامعة العربية".

وأضاف جبران باسيل خلال كلمته في الاجتماع الطاريء لوزراء الخارجية العرب لبحث العدوان التركي على سوريا: "يجب ألا يضيع شمال سوريا كما ضاع الجولان السوري، مضيفا: "شرد الشعب السوري وهجر من منازله وتناثر في العالم بأكمله لاجئا أو نازحا يبحث عن الأمن والأمان، وتدخلت دول العالم كله في هذا الصراع ودفعت دول عربية كلبنان والأردن والعراق أثمان باهظة اقتصادية واجتماعية في ظل تورط عربي وتدخل أوروبي وتواطؤ أصحاب المصالح والأطماع".

وأكمل جبران باسيل: "يقتل الأبرياء باسم المناطق الآمنة في سوريا وتدمر المدن باسم الحل السياسي الذي يريده البعض أن يسبق الأمان وإعادة الإعمار، وموقف لبنان سيادي وطني عروبي ولا يمكن أن يتم الاعتداء على أرض عربية سورية أصيلة دون وقفة منا ومصلحتنا في إجماع عربي مبدأ يحمي كل دولة عربية كبيرة كـ سوريا أو صغيرة كـ لبنان".

ووجه جبران باسيل التحية إلى جمهورية مصر العربية على عقد هذا الاجتماع الطارئ، وأطالب بتأييد الدعوة لعودة سوريا مرة أخرى إلى حضن الجامعة العربية، وعلينا أن نتخذ الإجراءات الرادعة لحماية سوريا".
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