ذكري حريق النافي الإنجليزي.. 16 أكتوبر يسطر بطولات الإسماعيلاوية ضد الاحتلال

16 أكتوبر، لم يكن تاريخًا عاديًا لمحافظة الإسماعيلية ولكنه تاريخ يحمل بين طياته بطولات شعبية لأهالي المنطقة ضد الاحتلال الانجليزي، ويجسد 16 أكتوبر بطولات أهالي الإسماعيلية، التي خاضوها على مدار 100 يوم، بدعم من حكومة الوفد، ضد المحتل الانجليزي.





وعلي الرغم من أهمية هذا التاريخ لاهالي المحافظة، الا ان المحافظة شهدت في ٢٠٠٨ وعلي مدار عدة سنوات، حالة من التخبط بعد تغيير العيد القومي لها الي ٢٥ يناير، الي ان اعلن اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية في ٢٠١٧ ، أن 16 أكتوبر، هو العيد القومي لمحافظة الإسماعيلية، وسيتم الاحتفال به بشكل رسمي، بعد انقطاعٍ دام نحو 9 سنوات، بسبب الخلاف القائم على موعد الاحتفالات.





وفي هذا اليوم أحرق أبناء المحافظة مبنى" النافى" ، وهو أحد المبانى التى خصصت بميدان عرابى لخدمة القوات البريطانية وعائلاتهم، ولفظة النافى مأخوذة من الكلمة الإنجليزية NAVY والتى تعنى البحرية فمبنى النافى (N.A -A.F.I) جاء اسمه من الحروف الأولى للعبارة التالية.





وقد كان جنود البحرية الملكية البريطانية، فى قاعدة قناة السويس يتوافدون على هذا المكان هم وعائلاتهم للتسوق والترفيه، وللعلم ان نوادي النافي او فروع النافي كانت منتشرة داخل محافظة الاسماعيلية ، مثل مدينة الاسماعيلية وفايد وكسفريت وكانت هذه المنشأة ضخمة وتحوى العشرات من المحلات التجارية والترفيهية والتى يباع فيها كل ما يحتاجه الانجليز، كما كان يحتوى على بار وكافتيريا.





وفى 16 أكتوبر 1951 اندلعت المظاهرات تضم طلاب الاسماعيلية الثانوية وعمال شركة الكوكاكولا، وايضا عمال السكك الحديدية فى الإسماعيلية، للمطالبة برحيل الاحتلال الإنجليزى وبعد إلغاء معاهدات 1936 حيث خرج طلاب المدرسة الثانوية بالإسماعيلية، وانضم إليهم عدد من عمال مصنع الكوكاكولا وبعض العاملين فى الشركات الأجنبية وتم حرق هذا المول تعبيرا عن الغضب الشعبى.





وحول ملكية النافى للإنجليز تضاربت الأقوال ، فهناك من ذكر أن الملكية كانت لمجموعة من التجار المصريين واليونانيين وذلك باستغلال وجود جنود البحرية الإنجليزية فى قاعدة قناة السويس، والبعض الآخر قال إن المول أنشأته البحرية الإنجليزية لجنودها للترفية عنهم وقضاء احتياجاتهم، وفى كلا الحالتين أن المول المسمى بالنافى تم حرقه فى هذا اليوم وكانت بداية لتلاحم الشعب مع الفدائيين فى منطقة القناه وبعدها بشهور قليلة وبالتحديد فى 25 يناير 1952 كانت المعركة الشهيرة معركة الشرطة ضد الاحتلال الإنجليزى فى نقطة شرطة البستان وهى لا تبعد كثيرا عن موقعة حرق النافى بميدان عرابى.





ومحطة سكة حديد الإسماعيلية ، والموجودة حاليًا بميدان عرابى وسط مدينة الإسماعيلية وهى المحطة الرئيسية، أنشئت مع بداية إنشاء مدينة الإسماعيلية عام 1868، وافتتاحها عام 1869 أى بعد عام واحد، وتغيرت معالمها مرتين وعمرها الآن 149 سنة.





وتم اختيار أهم ميدان وسط المدينة، وهو ميدان "الملكة نازلى" ميدان عرابى حاليًا، وإنشاء 9 أبواب للمحطة فى شكل هندسى على الطراز الفرنسى، وحولها مظلة ذات أعمدة حديدية مثبتة فى قواعد المبنى من الجهات الأربعة.





وفى سنة 1918 ، خرجت مظاهرات واحتجاجات احترقت بسببها محطة سكة حديد الإسماعيلية وتهدمت جدرانها، وفى عام 1919 تم إعادة بناء المحطة من جديد، وشهدت محطة سكة حديد الإسماعيلية العديد من الأحداث.





وفى 16 أكتوبر 1951 اندلعت مظاهرات الطلبة والفدائيين، والتى تم خلاله حرق مبنى النافى" جمعية للمنتجات البحرية لجنود الاحتلال الإنجليزى وأسرهم، والذى كان موجودًا بمحيط محطة سكة حديد الإسماعيلية.





وفى 25 يناير 1952 ، شهدت خروج ما تبقى من قوات البوليس المصرى بعد معركة مع قوات الاحتلال الإنجليزى، والذين تم ترحيلهم عبر سكة حديد الإسماعيلية إلى القاهرة.



