شاهد.. مصري مقيم بالكويت يفتح النار على الاتحاد العام للمصريين بالخارج

انتقد محمد صبري مصري مقيم بالكويت، غياب دور الاتحاد العام للمصريين بالخارج في الكويت، مضيفا أن الاتحاد العام للمصريين بالخارج ليس له دور فعال أو نشاط ملحوظ في الكويت وهو أمر نلاحظه بأنفسنا من خلال تواجدنا كمصريين.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الاعلامية ماجدة بدوي ببرنامج 60 دقيقة لايف على قناة الحدث اليوم، أنه لا يوجد تواصل من الاتحاد مع المصريين بالكويت، مشيرا إلى أننا لا نعرف رؤساء الاتحادات او الجاليات للتواصل معهم في حال وجود مشكلة بالاضافة إلى أن العامل المصري البسيط لا يجد احد من الاتحاد يقف معه في حال وجود مشكلة.





وأوضح أن أبناء الجالية يساعدون بعضهم البعض ويقفون بجانب بعضهم كأفراد في حال وجود أزمة، لافتا إلى أنه يتم عمل شكليا وفي الواقع ليس هناك خدمة للمصريين، وأن أبناء الصعيد متواجدون بكثرة في الكويت وتقع أحداث كثيرة للمصريين ولا نجد للاتحاد دورفي حلها.



وتابع أن هناك كيانات تحمل مسميات على الورق فقط ليس لها دور فعال على أرض الواقع لخدمة المصريين بالكويت.

