داليا مصطفى تتألق بإطلالة من السبعينيات

نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة لها برفقة صديقها على وسائل التواصل الاجتماعى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام



وظهرت بها بفستان باللون الأسود والرمادى بنصف كم، وارتدت قفزات باللون الأسود من الستان، وحملت حقيبة يد باللون الأسود، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون الأسود الذى يبرز جمال إطلالتها.



وقامت بتسريح شعرها بطريقة رائعة تتناسب مع إطلالتها ووضعت فوقة إكسسوارات، واعتمدت فى الميكب على اللون الأسود والرمادى كأيشادو للعيون والرموش الذى يبرز جمالهما، ووضعت أحمر شفاه باللون الروز.



ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات واكتفت بعقد بسيط من القماش لإكمال إطلالتها.

