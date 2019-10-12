Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

على هامش هنا نصلي معا.. افتتاح منشآت شبابية ومعرض للفنون التشكيلية بسانت كاترين

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:43 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعى - ريهام بكير
على هامش مشاركته في احتفالية "هنا نصلي معا" بمدينة سانت كاترين، افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عددًا من المنشآت الشبابية بمدينة سانت كاترين وتشمل ملعبين نجيل صناعي خماسي مضاء بشكل كامل، وكذلك معرضًا للفنون التشكيلية للوزارة، كما قاما بزيارة معسكر الدراجات بسانت كاترين.

وفي هذا الصدد ، وجه وزير الرياضة الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، على الجهود المبذولة بالمساهمة مع الوزارة من أجل الارتقاء بالبنية التحتية الإنشائية الرياضية بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدا ان المحافظة باتت واحدة من أفضل المحافظات الساحلية جذبًا للسياحة الرياضية، وخاصة مدينة شرم الشيخ التي أصبحت محط أنظار الاتحادات الدولية لإقامة البطولات الدولية الكبري.

وأضاف صبحي ، أن مدينة سانت كاترين أصبحت من المدن العالمية جذبًا للسياحة الدينية، لافتًا الي أن وزارة الرياضة بدأت تستثمر تلك المدينة التاريخية العريقة في إقامة الأنشطة الشبابية والرياضية، موضحًا بأن الوزارة لديها خطة تتضمن عددا من المشروعات والبرامج التي ستنفذ في كل المحافظات الحدودية والتي تهدف إلى زيادة عدد الأنشطة، وتحقيق مشاركة أكبر لشباب تلك المحافظات.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي قد شارك في انطلاق ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان بحضور ٧ وزراء و٣٢ سفيرا.

ويأتي الملتقي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وقد انطلقت احتفالية ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان "هيا نصلي معا" والتي نظمتها محافظة جنوب سيناء بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وشارك في الملتقي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

بالإضافة الي مشاركة ٣٢ سفيرا منهم سفراء دول الدنمارك ،ايرلندا ،اليونان،فنلندا ،سويسرا ،الاتحادالأوروبي، جورجيا ،كولومبيا،اليابان ،بولندا، النمسا،صربيا،فرنسا، بلجيكا ،ارمينيا ،مالطا ،المغرب،كازاخستان، الكاميرون وعمان .

وقد شارك الوزراء في افتتاح استراحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد تطويرها وإضافة بعض المتعلقات الخاصة والمقتنيات التي كان يستخدمها السادات.
على هامش هنا نصلي معا.. افتتاح منشآت شبابية ومعرض للفنون التشكيلية بسانت كاترين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحضور شباب المهجر.. استعدادات مكثفة بجنوب سيناء لـ ملتقى الأديان أكتوبر المقبل

فودة وعواض ينسقان لاحتفالات ملتقى الأديان بسانت كاترين

7 وزراء و40 سفيرا في احتفالية ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان أكتوبر المقبل.. صور

هنا نصلي معا.. تفاصيل برنامج أكبر ملتقى لتسامح الأديان بسانت كاترين 10 أكتوبر القادم

بعد ترميمها.. افتتاح استراحة الرئيس السادات بمدينة سانت كاترين

انطلاق ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان بحضور 9 وزراء و32 سفيرا.. صور

ترشيحاتنا

أمر معقد.. أبو الغيط يرد على إمكانية إعادة مقعد الجامعة العربية إلى سوريا ..فيديو

حبس المتهمة بتعذيب الطفلة أماني في الدقهلية ٣ سنوات

قطر والصومال تتحفظان على قرار وزراء الخارجية العرب ضد تركيا

علي جمعة لـ فتاة تريد إظهار رقبتها في الحجاب: دي مسخرة.. فيديو

للمرة الثانية.. سمكة قرش تثير ذعر السعوديين على شاطئ القنفذة.. صور

إلى متى يستمر تراجع أسعار الذهب في مصر؟.. البرلمان يجيب

Advertisements

أخبار الرياضة.. شريف إكرامي يوضح حقيقة انتقاله إلى الزمالك.. مرتضى منصور يفتح النار على الكاف من جديد.. صالح وكهربا يمنعان رئيس الزمالك من التعليق

مرتضى منصور ينتقد عمرو الجنايني بسبب النادي الأهلي

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

صحيفة سعودية تفجر مفاجأة بشأن راتب جروس مع الأهلي السعودي

عبدالحفيظ يزف بشرى سعيدة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك

ليفربول يحذر قطر من استغلال محمد صلاح سياسيا في كأس العالم للأندية

اخبار الرياضة.. ليفربول يحذر قطر من استغلال محمد صلاح.. مرتضى منصور ينتقد الجنايني.. بشرى سارة لعشاق الأهلي

فتحي مبروك يكشف تأثير فايلر على مستوى رمضان صبحي ..فيديو

عارضة أزياء تنافس محمد صلاح بمهارتها في لعب الكرة .. فيديو

مدرب منتخب مصر السابق يدافع عن محمد صلاح بعد احتضان عارضة أزياء له

مانشستر يونايتد مهدد بفقدان أهم أسلحته أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

الدولة تتدخل لإنقاذ محمد إيهاب.. كواليس اتصال وزير الشباب بمحام دولى لرفع الإيقاف عن بطل الأثقال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كتاب جديد عنها.. ريهانا في إطلالة جريئة بـ جلد النمر.. صور

مش هتصدق.. أسعار صادمة لإطلالات النجمات..يسرا وإليسا وسميرة سعيد الأبرز

بـ مكياج وملابس سوداء.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير