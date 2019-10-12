على هامش هنا نصلي معا.. افتتاح منشآت شبابية ومعرض للفنون التشكيلية بسانت كاترين

على هامش مشاركته في احتفالية "هنا نصلي معا" بمدينة سانت كاترين، افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عددًا من المنشآت الشبابية بمدينة سانت كاترين وتشمل ملعبين نجيل صناعي خماسي مضاء بشكل كامل، وكذلك معرضًا للفنون التشكيلية للوزارة، كما قاما بزيارة معسكر الدراجات بسانت كاترين.





وفي هذا الصدد ، وجه وزير الرياضة الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، على الجهود المبذولة بالمساهمة مع الوزارة من أجل الارتقاء بالبنية التحتية الإنشائية الرياضية بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدا ان المحافظة باتت واحدة من أفضل المحافظات الساحلية جذبًا للسياحة الرياضية، وخاصة مدينة شرم الشيخ التي أصبحت محط أنظار الاتحادات الدولية لإقامة البطولات الدولية الكبري.





وأضاف صبحي ، أن مدينة سانت كاترين أصبحت من المدن العالمية جذبًا للسياحة الدينية، لافتًا الي أن وزارة الرياضة بدأت تستثمر تلك المدينة التاريخية العريقة في إقامة الأنشطة الشبابية والرياضية، موضحًا بأن الوزارة لديها خطة تتضمن عددا من المشروعات والبرامج التي ستنفذ في كل المحافظات الحدودية والتي تهدف إلى زيادة عدد الأنشطة، وتحقيق مشاركة أكبر لشباب تلك المحافظات.





يذكر أن الدكتور أشرف صبحي قد شارك في انطلاق ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان بحضور ٧ وزراء و٣٢ سفيرا.





ويأتي الملتقي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وقد انطلقت احتفالية ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان "هيا نصلي معا" والتي نظمتها محافظة جنوب سيناء بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.





وشارك في الملتقي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.





بالإضافة الي مشاركة ٣٢ سفيرا منهم سفراء دول الدنمارك ،ايرلندا ،اليونان،فنلندا ،سويسرا ،الاتحادالأوروبي، جورجيا ،كولومبيا،اليابان ،بولندا، النمسا،صربيا،فرنسا، بلجيكا ،ارمينيا ،مالطا ،المغرب،كازاخستان، الكاميرون وعمان .



