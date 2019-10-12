الصلح خير.. صرف عريس وأهل زوجته من النيابة بعد تصالحهم في "علقة الصباحية"

قررت نيابة طوخ برئاسة محمود توفيق صرف عروسين وأسرتيهما من سرايا النيابة العامة بعد أن تصالح الطرفان عقب مشاجرة نشبت بينهما وتعديهم بـ الضرب على العريس لرفضهم زواج ابنتهم منه.



كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بتلقيه بلاغا من المدعو "س.ا" 20 عاما طالب مصاب بكدمات بالوجه بقيام أهل زوجته بالتعدي عليه بالضرب في أول يوم زواج له "ليلة الصباحية" لرفضهم الزواج من ابنتهم.



وتبين من التحريات الأولية أن المجني عليه كان على علاقة عاطفية بفتاة جامعية، مقيمة بمدينة طوخ، وأنه تقدم لأهليتها لطلب الزواج منها إلا أنهم رفضوا الزواج.



ولكن قامت والدة الفتاة بمساعدتهم على الزواج دون موافقة الأهل ولدى علمهم بالزواج أقدم شقيقها وآخر من أقاربها بالمشاجرة مع المجني عليه وعروسته وقاموا بالتعدي بالضرب عليهما.



تم إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، وتمكن المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز طوخ، من ضبط طرفي الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

