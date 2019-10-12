فيديوجراف| تنفق 168 ألف كرونة وتخضع لعمليات تجميل لتشبه باربي

ستيفانى موليك شابة سويدية تبلغ من العمر 19 عاما، أجرت العديد من عمليات التجميل لتشبه دمية "باربى".



واعترفت "ستيفانى" بأن هذه العمليات تمنحها الثقة بالنفس، لذلك أنفقت ما يعادل 168 ألف كرونة (أكثر من 17 ألف دولار).



وبدأت الفتاة مشوارها فى التجميل من سن 13 عاما وخصوصا أن الأم تعمل طبيبة تجميل.



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