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فيديو جراف

فيديوجراف| تنفق 168 ألف كرونة وتخضع لعمليات تجميل لتشبه باربي

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:01 م
فتاة باربي
فتاة باربي
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فيديوجراف
ستيفانى موليك شابة سويدية تبلغ من العمر 19 عاما، أجرت العديد من عمليات التجميل لتشبه دمية "باربى".

واعترفت "ستيفانى" بأن هذه العمليات تمنحها الثقة بالنفس، لذلك أنفقت ما يعادل 168 ألف كرونة (أكثر من 17 ألف دولار).

وبدأت الفتاة مشوارها فى التجميل من سن 13 عاما وخصوصا أن الأم تعمل طبيبة تجميل.

ولمزيد من التفاصيل مشاهدة الفيديوجراف التالى.
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