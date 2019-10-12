رئيس النادي المصري بدبي يكشف كواليس احتفال المصريين بالإمارات بذكرى أكتوبر.. فيديو

كشف المهندس أحمد ابو عجيلة، رئيس النادي المصري بدبي عن كواليس احتفال المصريين بدبي بذكرى حرب أكتوبر التي اقيمت مساء امس بالنادي.



وأضاف خلال مداخلة مع الاعلامية ماجدة بدوي ببرنامج 60 دقيقة لايف على قناة الحدث اليوم، أنه حضر عدد كبير من القيادات بينها القنصل العام المصري بالانابة وائل فتحي، وعدد من القيادات بالجامعة العربية والبرلمان المصري ومجموعة كبيرة من رموز الجاليات المصرية والعربية والقنصل العراقي والمستشار التجاري من فلسطين ومن الجانب الإماراتي حضر عدد كبير من الإماراتيين والفلسطينيين والعراقيين والسعوديين وغيرهم من الدول.



وأوضح أن الهدف من الاحتفالية يأتي لتعليم ابنائنا بتاريخ مصر للحفاظ على ارض الوطن وتاريخه، وتوجه رسالة بأن العدو هو نفسه العو وما يقوم به حاليا من محاولة السيطرة عليهم الكترونيا بالاشاعات والتضليل وهو ما نتصدى له من خلال الوقوف بجانب القيادة السياسية .



ووجه الشكر للقوات المسلحة والجيش المصري على المجهود الكبير في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأرض المصرية، مضيفا أن مصر ستظل دائما في أمان.

