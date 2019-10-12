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توك شو

وزير خارجية البحرين: مقعد سوريا في الجامعة العربية مازال موجودا

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:00 م
مقعد سوريا بالجامعة
مقعد سوريا بالجامعة الدول العربية
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كـريـم الـخـطـيـب
قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة، إن سوريا وإن لم تحضر في الاجتماع الآن فإن مقعدها مازال متواجدا وعضويتها متواجدة وإن كانت مجمدة.

وقال الشيخ خالد آل خليفة، خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية لبحث العدوان التركي على سوريا، أننا نحن نتطلع إلى أن يقوم مجلس الأمن بدوره وصد العدوان واستقرار الشعب السوري في أولى أهتماماته، ولابد من غطاء سياسي واضح في سوريا، مشيرا إلى أن كل الدول العربية تدافع عن الشعب السوري وهذا دور واجب تجاه استقرار ووحدة سوريا.

وأوضح وزير خارجية البحرين، أنه لابد من الوقوف أمام هذا العدوان التركي والإيراني والإسرائيلي على الدول العربية، لافتا إلى أن الجميع يرفض اي عدوان يتعرض له الدول العربية سواء سوريا وغير سوريا، ونحن نجتمع اليوم بعد حدوث العدوان علي سوريا وقبلها عن القدس و سابقا الجولان والعراق،ـ لذلك لابد ان يكون لدينا موقف ثابت في التعامل مع هذه التهديدات.
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