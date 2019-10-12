وزير خارجية البحرين: مقعد سوريا في الجامعة العربية مازال موجودا

قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة، إن سوريا وإن لم تحضر في الاجتماع الآن فإن مقعدها مازال متواجدا وعضويتها متواجدة وإن كانت مجمدة.





وقال الشيخ خالد آل خليفة، خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية لبحث العدوان التركي على سوريا، أننا نحن نتطلع إلى أن يقوم مجلس الأمن بدوره وصد العدوان واستقرار الشعب السوري في أولى أهتماماته، ولابد من غطاء سياسي واضح في سوريا، مشيرا إلى أن كل الدول العربية تدافع عن الشعب السوري وهذا دور واجب تجاه استقرار ووحدة سوريا.



