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توك شو

نرفض بشكل قاطع المساس بسيادة سوريا.. تعقيب الجزائر على الغزو التركي ..فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:55 م
الجزائر وتونس
الجزائر وتونس
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هاني حسين
قال وزير خارجية الجزائر، إننا نجتمع اليوم والأوضاع في سوريا تتفاقم، ونأمل في أن نتجاوز الأزمة المستعصية وتغليب صوت الحكمة وضبط النفس.

وأضاف خلال كلمته في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث العدوان التركي على سوريا، "تابعنا الأحداث الخطيرة في شمال سوريا، ونرفض بشكل قاطع المساس بسيادة الدول مهما كانت الظروف والأحوال ونتضامن مع سوريا وحرصنا على سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها".

وتابع: "اللجوء للخيارات العسكرية لم يساهم في تسوية الأزمات السياسية بل يكون سبب في تفاقمها ويبقى الخاسر الأكبر المدنيين العزل، و نجدد دعمنا لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا وندعوه إلى مواصلة جهوده تجاه مختلف الأطراف في سوريا من أجل الوصول إلى الهدف المشترك والتسوية السياسية المنشودة".

وأكمل: "يؤسفني أن يعقد الإجتماع لبحث تطورات الأزمة السورية في ظل غياب سوريا عن الجامعة العربية وأرجو إعادة الشقيقة سوريا إلى الحضن العربي، وحل الأزمة السورية يدعونا أن نستدعى جهودنا لدعم سوريا والحفاظ على أمنها وأن نعمل بإخلاص على تمكين السوريين من العيش بسلام على أرضه".

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